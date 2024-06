ETV Bharat / state

नोएडा: झगड़े में बीच-बचाव करने गए शख्स और उसके दोस्त पर फायरिंग, मुकदमा दर्ज - Firing on man tried to stop fight

By ETV Bharat Delhi Team Published : 13 hours ago

झगड़े में बीच-बचाव करने गए शख्स पर फायरिंग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद में रिवॉल्वर से फायरिंग करने के मामले में दो नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ सेक्टर-24 थाने में सोमवार को मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. शिकायत में सेक्टर-52 के बी ब्लॉक निवासी पंकज कुमार मौर्य ने बताया कि रविवार सुबह नौ बजे देव कुमार बाइक से कुछ सामान लेकर आ रहा था. शिकायतकर्ता के घर के सामने ही बाइक चलाने को लेकर देव कुमार का झगड़ा पड़ोसी सुभाष बंसल और उनके बेटे राहुल बंसल से हो गया. झगड़े की आवाज सुनकर शिकायतकर्ता पंकज और सौरभ नेगी बाहर आए. दोनों जब झगड़ा नहीं करने की बात कहने लगे तो गुस्साए सुभाष बंसल, राहुल बंसल और अन्य ने पंकज व सौरभ के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की. साथ ही धमकी दी और डराने के मकसद से सुभाष बंसल ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर भी कर दिया. किसी तरह शिकायतकर्ता और उसके साथी ने भागकर जान बचाई. पीड़ितों ने घटना का वीडियो भी उपलब्ध कराने की बात पुलिस से कही है. सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले पर मुकदमा दर्ज बार-बार मना करने के बावजूद सेक्टर-48 में प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में सोमवार को मुकदमा दर्ज हुआ है. मुकदमा प्राधिकरण के अवर अभियंता प्रदीप कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है. उन्होंने पुलिस से शिकायत की है कि सेक्टर-48 में मदरहुड अस्पताल के सामने नोएडा प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर मास्टर जसवंत ने कब्जा कर लिया है और वहां अवैध निर्माण कर रहे हैं. कई बार मना करने व रोकने के बाद भी लगातार अवैध निर्माण कराया जा रहा है. मामले की जांच जारी है.



