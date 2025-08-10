रांचीः राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा है. अपराधियों का दुस्साहस ऐसा कि दिनदहाड़े फायरिंग करके शहर में सनसनी फैला रहे हैं. रविवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब शहर के मेन रोड इलाके में गोली मारकर एक लड़के की जान ले ली गयी. ये पूरा मामला हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है.

राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के भट्टी चौक में हत्या से इलाके में सनसनी है. दरअसल अज्ञात लोगों द्वारा एक युवक को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गयी. इस वारदात से इलाके सनसनी फैल गयी. जिसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के साथ स्थानीय लोगों की मदद से आननफानन में घायल अवस्था में युवक को अस्पताल भेजा गया लेकिन युवक की मौत हो गयी.

रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में फायरिंग की घटना (ETV Bharat)

पुलिस टीम के साथ जांच करने के लिए पहुंचे एसआई के. मुर्मू ने बताया कि गोली चलने की सूचना मिली है. इस फायरिंग में एक लड़के को गोली लगी है. जिसके बाद हम लोग यहां जांच करने पहुंचे हैं. इस मामले की छानबीन की जा रही है. गोली चलाने वाले लोगों की शिनाख्त के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

हिंदपीढ़ी इलाके में फायरिंग की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर कोतवाली डीएसपी सहित कई अधिकारी मामले की जांच में जुट गये हैं. इस गोलीबारी में मारे युवक की पहचान साहिल के रूप में हुई है. साहिल के परिजनों का आरोप है कि असलम के परिजनों द्वारा साहिल की हत्या कराई गयी है. आसिफ के द्वारा साहिल को लगातार धमकी दी जा रही थी. जेल के अंदर असलम और साहिल की मारपीट भी हुई थी. परिजनों के अनुसार, एक महीने पहले साहिल जेल से छूटकर बाहर आया था और आरोपियों के द्वारा साहिल की हत्या करा दी गयी.

