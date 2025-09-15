ETV Bharat / state

यमुनानगर में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला मॉडल टाउन, बदमाशों की खाकी को खुली चुनौती, 24 घंटे के भीतर गोलीबारी की दूसरी वारदात

यमुनानगर में एसपी निवास से 100 मीटर की दूरी पर मॉडल टाउन में फायरिंग, सीसीटीवी में भागते दिखे बदमाश.

यमुनानगर में ताबड़तोड़ फायरिंग
यमुनानगर में ताबड़तोड़ फायरिंग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 9:07 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 9:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से शहर में सनसनी फैल गई. 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बढ़ते अपराध और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. पहला मामला साढ़ौरा से सामने आया है, जहां एक इमीग्रेशन संचालक के घर पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और एक युवक को गिरफ्तार किया. लोगों को उम्मीद थी कि गिरफ्तारी के बाद अपराधियों के हौसले पस्त होंगे. लेकिन अगले ही दिन शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन से फिर गोली चलने की खबर आई.

पॉश इलाके में सनसनी: शहर के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन में बरनाला शॉपिंग मॉल के बाहर रविवार रात करीब साढ़े 8 बजे 2 बाइक सवार बदमाशों ने दो राउंड फायर कर सनसनी मचा दी. हैरानी की बात यह है कि यह मॉल एसपी के आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर है. जहां शाम के समय काफी भीड़ रहती है. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. CCTV में बदमाश बाइक पर भागते हुए नजर आए. इस वारदात के बाद व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया है. क्योंकि एक ओर तो कारोबार का दबाव झेल रहा है और दूसरी ओर बदमाशों की इस तरह की हरकतें उनकी सुरक्षा पर संकट पैदा कर रही है.

24 घंटे के भीतर दो फायरिंग वारदात: यमुनानगर पुलिस अधीक्षक, कमलदीप गोयल के आने के बाद से जिले में अपराधियों पर कुछ हद तक लगाम लग गई थी. लेकिन इन दो घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं. 24 घंटे के भीतर दो बार फायरिंग की घटनाओं ने आम जन के मन में डर पैदा किया है. साथ ही पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.

फायरिंग के बाद सीसीटीवी में भागते दिखे बदमाश (Etv Bharat)

पुलिस ने साधी चुप्पी: शहर में दो-दो फायरिंग की वारदात होने के बाद डरे-सहमे लोगों की नजरें पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिकी हुई हैं. लेकिन जब मीडिया ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो बचते नजर आए और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. देखना होगा पुलिस कब अपनी चुपी तोड़ेगी. बदमाशों को सलाखों के पीछे डालेगी.

ये भी पढ़ें: यमुनानगर में इमीग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया

ये भी पढ़ें: हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने की आत्महत्या, पुलिसकर्मी पर की थी फायरिंग

Last Updated : September 15, 2025 at 9:34 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMUNA NAGAR MODEL TOWNFIRING IN SADHAURAयमुनानगर में फायरिंगमॉडल टाउन फायरिंग सीसीटीवीFIRING IN YAMUNA NAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.