पटना कोर्ट के निजी मुंशी पर अपराधियों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, दानापुर में दिनदहाड़े हत्या की कोशिश

दानापुर में बाइक सवार अपराधियों ने निजी मुंशी उपेन्द्र कुमार को दिनदहाड़े गोली मार दी. पुलिस जांच में जुट गई है. पढ़ें पूरी खबर

अस्पताल में घायल कोर्ट का मुंशी
अस्पताल में घायल कोर्ट का मुंशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 7:48 PM IST

पटना: पटना की सड़कों पर दिनदहाड़े हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. दानापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में मुरार चक के पास उसरी मोड़ पर जब लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी बाइक सवार दो अपराधियों ने बेखौफ होकर उपेन्द्र कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

पटना में दिनदहाड़े फायरिंग: अपराधियों ने हत्या के इरादे से उपेन्द्र को निशाना बनाया और दो राउंड फायर किए. गोली उनके दाहिने कंधे को छूते हुए निकली. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल उपेन्द्र को सगुना मोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया. घायल उपेन्द्र कुमार दानापुर न्यायालय में निजी मुंशी के रूप में कार्यरत हैं.

भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, पश्चिम पटना (ETV Bharat)

शाहपुर थाना क्षेत्र की घटना: बताया जाता है कि घटना के वक्त वह सुबह लगभग साढ़े दस बजे अपनी बाइक से कोर्ट जा रहे थे. तभी पीछे से आए दो बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी. गोली गर्दन के पास लगते हुए निकली, जिससे उनकी जान बच गई. उपेन्द्र दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना का मूल निवासी हैं.

अस्पताल में भर्ती: घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और घायल उपेन्द्र को निजी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. उपेन्द्र के छोटे पुत्र रवि कुमार ने बताया कि पिता कोर्ट जाने के लिए निकले थे, तभी गोली लग गई. उपेन्द्र ने इस घटना की सूचना अपने परिवार को फोन पर दी, जिसके बाद वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए.

जांच में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही पटना सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह, दानापुर एएसपी और शाहपुर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटना स्थल की जांच शुरू कर दी है. घायल उपेन्द्र का बयान भी लिया जा चुका है, जिसमें उन्होंने अपराधियों को पहचानने की बात कही है. उपेन्द्र ने अपराधियों के नाम भी बताए हैं, जिससे पुलिस की जांच में मदद मिलेगी.

"पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि अपराधियों की पहचान और उनकी गति स्पष्ट की जा सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभव कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."-भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, पश्चिम पटना

पुरानी रंजिश की आशंका: जानकारी के अनुसार, उपेन्द्र न्यायालय में निजी मुंशी के रूप में काम करते हैं, जिससे इस हमले के पीछे किसी विवाद या पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या यह घटना किसी व्यक्तिगत या पेशेवर मामले से जुड़ी हुई है.मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है.

