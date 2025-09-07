ETV Bharat / state

पटना में एक ही परिवार के कई लोगों पर फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत

पटना: राजधानी पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 45 वर्षीय इंगलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. इस हमले में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) भेजा गया, जहां महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है.

पटना में गोली मारकर हत्या: मृतक के परिजनों के अनुसार, इंगलेश यादव ने हाल ही में एक नया ट्रक खरीदा था, जिसके बाद परिवार करौटा स्थित मां जगदंबा मंदिर में पूजा करने गया था. लौटते समय गांव के पास कार सवार अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में इंगलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

परिजनों ने लगाया आरोप: परिजनों ने बताया कि नया ट्रक खरीदने के बाद से गांव के कुछ लोग इंगलेश से नाराज थे. परिजनों ने इस हमले के लिए गांव के ही नीतीश, रोहित और चंदन पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि अपराधी कार में सवार होकर आए और फायरिंग के बाद फरार हो गए.

हत्या से ग्रामीणों का आक्रोश: घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन को जाम कर दिया. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि फायरिंग की सूचना देने के दो घंटे बाद भी सालिमपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने के लिए बाढ़ अनुमंडलीय डीएसपी अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे.

पुलिस की कार्रवाई: डीएसपी अभिषेक सिंह ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात कर उनकी बात सुनी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया. काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया. डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला दो साल पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है.