ETV Bharat / state

पटना में एक ही परिवार के कई लोगों पर फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत

पटना के शाहपुर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स की हत्या कर दी. दो घायलों का इलाज चल रहा है. पढ़ें खबर

firing in Patna
पटना में हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 10:29 AM IST

Updated : September 7, 2025 at 11:09 AM IST

3 Min Read

पटना: राजधानी पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 45 वर्षीय इंगलेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. इस हमले में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) भेजा गया, जहां महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है.

पटना में गोली मारकर हत्या: मृतक के परिजनों के अनुसार, इंगलेश यादव ने हाल ही में एक नया ट्रक खरीदा था, जिसके बाद परिवार करौटा स्थित मां जगदंबा मंदिर में पूजा करने गया था. लौटते समय गांव के पास कार सवार अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में इंगलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

परिजनों ने लगाया आरोप: परिजनों ने बताया कि नया ट्रक खरीदने के बाद से गांव के कुछ लोग इंगलेश से नाराज थे. परिजनों ने इस हमले के लिए गांव के ही नीतीश, रोहित और चंदन पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि अपराधी कार में सवार होकर आए और फायरिंग के बाद फरार हो गए.

हत्या से ग्रामीणों का आक्रोश: घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन को जाम कर दिया. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि फायरिंग की सूचना देने के दो घंटे बाद भी सालिमपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने के लिए बाढ़ अनुमंडलीय डीएसपी अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे.

पुलिस की कार्रवाई: डीएसपी अभिषेक सिंह ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात कर उनकी बात सुनी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया. काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया. डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला दो साल पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है.

शनिवार शाम 5 बजे की घटना है. इंगलेश कुमार गारी खरीदे थे. इसी को लेकर जगदम्बा स्थान से पूजा कर परिवार के साथ लौट रहे थे. इसी दौरान पुरानी रंजिश के कारण कुछ लोगों द्वारा गोली चलायी गयी. इंगलेश कुमार की मौत हो गयी. दो से तीन लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. -अभिषेक सिंह, डीएसपी, बाढ़

कितने राउंड फायरिंग हुई: घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है. कितने राउंट फायरिंग हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है. जख्मी से भी घटना की जानकारी ली जाएगी. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग, क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान 3 लोगों को मारी गोली

बिहार में फिर एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी रणवीर महतो को लगी गोली

शादी तय हुई तो बौखलाया सनकी प्रेमी, प्रेमिका के पिता को मारी गोली, कट्टे के साथ पहुंचा थाने

Last Updated : September 7, 2025 at 11:09 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MISCREANTS IN PATNAFIRING BY MISCREANTS IN PATNAMURDER IN PATNAपटना में हत्याFIRING IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.