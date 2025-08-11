पटना : बिहार की राजधानी पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड में सोमवार को दिनदहाड़े हुई लूट के प्रयास और फायरिंग की वारदात ने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना सुबह लगभग 11:55 बजे की है. बैंक ऑफ बड़ौदा, एसके पुरी शाखा में प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के दो कर्मचारी करीब 18.5 लाख रुपये जमा कराने पहुंचे थे.

पटना में लूट की कोशिश : दोनों कर्मचारी रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहे थे. इसी दौरान पिस्टल से लैस एक युवक ने अचानक उन पर हमला किया और बैग छीनने की कोशिश की. हालांकि कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए डटकर मुकाबला किया. छीना-झपटी के दौरान अपराधी ने एक राउंड फायरिंग कर दी. गोली बैंक की दीवार में जाकर लगी, जिससे कोई घायल नहीं हुआ. घटना के बावजूद कर्मचारियों ने साहस का परिचय देते हुए अपराधी का पिस्टल छीन लिया.

देखिए कैसे अपराधी का छक्का छुड़ाया (ETV Bharat)

CCTV में वारदात कैद : अचानक पिस्तौल छिने जाने और विरोध बढ़ने से घबराया अपराधी अपना हेलमेट मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पूरी घटना बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे अब पुलिस खंगाल रही है. आशंका जताई जा रही है कि अपराधी किसी गिरोह का सदस्य है, जो लंबे समय से इलाके में रेकी कर रहा था. जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और पिस्टल की जांच की.

अपराधी की जल्द होगी गिरफ्तारी : सूचना मिलते ही एसके पुरी थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल और हेलमेट बरामद कर लिया है. डीएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान की जा रही है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी.

जाच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

''यहां पर लूट का प्रयास किया गया, जिसे विफल कर दिया गया है. हाथापाई के दौरान एक राउंड फायरिंग हुई है. हालांकि गोली दीवार पर लगी है. अपराधी का पिस्टल छीन लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधी की पहचान में जुटी है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- साकेत कुमार, डीएसपी, सचिवालय

बैंक में मची अफरा-तफरी : बैंक के एक कर्मचारी ने बताया कि घटना के वक्त बैंक में ग्राहक मौजूद थे. जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बैंक प्रबंधन ने घटना के बाद सुरक्षा के इंतजाम और कड़े करने की बात कही है. इस मामले में पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर जांच तेज कर दी है.

स्थानीय में गुस्सा : स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि राजधानी के सबसे व्यस्त और सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपराधी दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस की गश्त और चौकसी पर सवाल उठाता है.

ये भी पढ़ें :-

पटना में 1 करोड़ की लूट, नवादा की ओर भागे अपराधी

पटना के पंजाब नेशनल बैंक में दिनदहाड़े 21 लाख की लूट, हथियार के बल पर घुसे अपराधी, CCTV का DVR ले गए साथ

10 मिनट में बैंक की तिजौरी से 14 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर कर्मचारी और ग्राहक को बाथरूम में बनाया बंधक