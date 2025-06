ETV Bharat / state

पंचकूला में कबड्डी प्लेयर की हत्या, अमरावती मॉल के बाहर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग - FIRING IN PANCHKULA

पंचकूला में फायरिंग के दौरान कबड्डी प्लेयर की मौत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 6, 2025 at 9:40 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:32 AM IST 3 Min Read

पंचकूला: पंचकूला के पिंजौर के अमरावती मॉल के बाहर गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक खूनी वारदात को अंजाम दिया. यहां बदमाशों ने कुछ लोगों पर रात करीब 10:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब पिंजौर के रहने वाले सोनू और प्रिंस अमरावती मॉल में मूवी देखने के बाद दोस्तों के साथ बाहर निकलकर अपनी स्कॉर्पियो में बैठने जा रहे थे. इस बीच बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे. बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. कबड्डी प्लेयर सोनू की मौत: बदमाशों ने जैसे ही फायरिंग शुरू की तो एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगी. बचाव के लिए सोनू गाड़ी से नीचे उतरने लगा तो उस पर भी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी. सोनू को करीब 6 से 7 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि प्रिंस के पैर में गोली लगने से वह भी गंभीर हालत में है. प्रिंस को प्राथमिक उपचार के लिए सेक्टर 6 सिविल अस्पत ले जाया गया, जहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया. मृत सोनू कबड्डी का खिलाड़ी था. उसका शव सिविल अस्पताल-6 की मोर्चरी में रखवाया गया है. पंचकूला में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat) डीसीपी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने की जांच: पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता के कार्यभार संभालने के अगले ही दिन अज्ञात बदमाशों ने जिले में खूनी वारदात को अंजाम दे डाला. इस वारदात की सूचना मिलने पर डीसीपी ने सिविल अस्पताल-6 पहुंचकर डॉक्टरों और स्थानीय पुलिस से घायल और वारदात के संबंध में जानकारी हासिल की. इसके बाद डीसीपी समेत फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अमरावती मॉल के बाहर घटनास्थल पर पहुंचकर गहन जांच की.

हथियारों के साथ एक युवक का वीडियो आया सामने: इस वारदात के तुरंत बाद एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है. वीडियो में युवक ने कहा है कि उन्होंने निजी रंजिश के चलते सोनू की हत्या की है. वीडियो में युवक ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम भी लिया, जिसके कहने पर इस वारदात को अंजाम देने की बात उसने कही है. साथ ही युवक के साथ बैठ एक अन्य युवक हाथों में दो पिस्टल दिखाता नजर आ रहा है. जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कह रहा है कि साथ में बैठे युवक ने ही वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. साथ ही आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया है. वहीं, इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मौके से जुटाए साक्ष्य: इधर, इस घटना के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्सअमरावती मॉल के बाहर जांच के लिए पहुंचे. टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. मौके से गोलियों के खोल भी बरामद किए गए हैं. एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल को सील कर चप्पे-चप्पे पर गहनता से जांच की और मौके से खून के सैंपल लिए हैं. वहीं, सिविल अस्पताल में रखवाया गया सोनू का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों के सपोर्ट किया जाएगा. हर पहलू की हो रही जांच: इस पूरे मामले में डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि "वारदात संबंधी हर पहलू की और वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है."

