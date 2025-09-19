ETV Bharat / state

बिहार में व्यवसायी पर दनादन फायरिंग, 13 साल की बेटी की मौत

मधेपुरा : बिहार के मधेपुरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. पुरैनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अपराधियों ने मार्बल टाइल्स दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. निशाने पर दुकान संचालक निरंजन साह थे, लेकिन गोलियां उनकी 13 साल की बेटी पार्वती कुमारी को लग गई. गंभीर रूप से घायल पार्वती की इलाज के दौरान मौत हो गई.

मधेपुरा में 13 साल की लड़की का मर्डर : मृतका के भाई सचिन कुमार ने बताया कि उदाकिशुनगंज-भटगामा SH-58 पर सहनी चौक के पास उनकी टाइल्स की दुकान है. शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे मोटर खरीदने के बहाने बाइक सवार दो अपराधी दुकान पर पहुंचे. इसी बीच मेरी बहन वहां आ गई. पापा पर जब अपराधी ने गोली चलाया तो वह छिप गए. इसी बीच गोली पीछे खड़ी बहन को गोली लग गई.

''बहन को एक गोली सिर और दूसरी गोली पैर में लगी. गंभीर स्थिति में उसे पुरैनी पीएचसी ले जाया गया, जहां से JNKT मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा रेफर कर दिया गया. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज से पीएमसीएच पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई.''- सचिन कुमार, मृतका के भाई

'मांगी गई थी रंगदारी' : मृतका के भाई सचिन कुमार ने कहा कि दो दिन पहले फोन पर मुझसे पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी. उन्होंने थानाध्यक्ष राघव शरण को हटाने की मांग की. घटना की खबर फैलते ही पुरैनी बाजार में आक्रोश फूट पड़ा.

गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम : पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंचे पुरैनी थानाध्यक्ष राघव शरण और पुलिस टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा.