बिहार में व्यवसायी पर दनादन फायरिंग, 13 साल की बेटी की मौत

बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही. मधेपुरा में अपराधियों की गोली से 13 साल की बच्ची की मौत हो गई.

Firing In Madhepura
भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 4:31 PM IST

मधेपुरा : बिहार के मधेपुरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. पुरैनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अपराधियों ने मार्बल टाइल्स दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. निशाने पर दुकान संचालक निरंजन साह थे, लेकिन गोलियां उनकी 13 साल की बेटी पार्वती कुमारी को लग गई. गंभीर रूप से घायल पार्वती की इलाज के दौरान मौत हो गई.

मधेपुरा में 13 साल की लड़की का मर्डर : मृतका के भाई सचिन कुमार ने बताया कि उदाकिशुनगंज-भटगामा SH-58 पर सहनी चौक के पास उनकी टाइल्स की दुकान है. शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे मोटर खरीदने के बहाने बाइक सवार दो अपराधी दुकान पर पहुंचे. इसी बीच मेरी बहन वहां आ गई. पापा पर जब अपराधी ने गोली चलाया तो वह छिप गए. इसी बीच गोली पीछे खड़ी बहन को गोली लग गई.

''बहन को एक गोली सिर और दूसरी गोली पैर में लगी. गंभीर स्थिति में उसे पुरैनी पीएचसी ले जाया गया, जहां से JNKT मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा रेफर कर दिया गया. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज से पीएमसीएच पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई.''- सचिन कुमार, मृतका के भाई

'मांगी गई थी रंगदारी' : मृतका के भाई सचिन कुमार ने कहा कि दो दिन पहले फोन पर मुझसे पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी. उन्होंने थानाध्यक्ष राघव शरण को हटाने की मांग की. घटना की खबर फैलते ही पुरैनी बाजार में आक्रोश फूट पड़ा.

गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम : पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंचे पुरैनी थानाध्यक्ष राघव शरण और पुलिस टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा.

Firing In Madhepura
विरोध प्रदर्शन करते स्थानीय लोग (ETV Bharat)

आश्वासन के बाद लोग माने : सूचना मिलते ही उदाकिशुनगंज के एसडीपीओ अविनाश कुमार घटनास्थल पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी तक जाम हटाने को तैयार नहीं थे. बाद में लगातार समझाने और आश्वासन के बाद कई घंटे बाद जाम हटाया जा सका.

एक्शन में पुलिस : इधर पुरैनी और आलमनगर थाना पुलिस के साथ-साथ उदाकिशुनगंज की टीम ने अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है. घटना से आक्रोशित स्थानीय नेताओं ने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया.

''घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. संलिप्त संदिग्धों को चिह्नित किया गया गया. अलग-अलग टीम बनाकर हमलोग सघन छापेमारी कर रहे हैं. जल्द ही अपराधियों के गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- अविनाश कुमार, SDPO, उदाकिशुनगंज

