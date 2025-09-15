ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में देर रात दो इलाके में फायरिंग से सनसनी, पहले शराब ठेके पर चली गोली, फिर एक घर के बाहर, सात दिन के अंदर तीसरी वारदात

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है. एक बार फिर कुरुक्षेत्र से फायरिंग का मामला सामने आया है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर ये फायरिंग की तीसरी बड़ी वारदात है. बीती रात करीब 1 बजे तीन नकाबपोश बदमाशों ने लाडवा के एक शराब ठेके पर चार राउंड फायर किए. वारदात के बाद तीनों बदमाश बाइक पर फरार हो गए. इतना ही नहीं, शराब ठेके पर गोली चलाने के बाद लाडवा के वार्ड नंबर 12 में पवन गर्ग के घर के बाहर एक हवाई फायर कर आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है.

फायरिंग से सनसनी: बता दें कि घटना देर रात एक और दो बजे के बीच की है. जहां तीन बदमाशों ने दहशत मचाई है. घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. लाडवा में दो जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है. जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय पुलिस और सीआईए की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर मौके पर जांच में जुटी है. पुलिस ने जगह-जगह पर नाकाबंदी की है. लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस का कोई भी बयान मामले में सामने नहीं आया है.

पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल: जानकारी के लिए बता दें कि इलाके में लगातार सनसनी का माहौल बना हुआ है. बीते सप्ताह कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में आपसी लड़ाई में एक युवक द्वारा दूसरे युवक पर गोली चलाई गई थी. फिर शुक्रवार को नया बस स्टैंड के सामने नामी चैतन्य आईलेट सेंटर इंस्टीट्यूट पर बाइक सवार दो बदमाशों ने चार राउंड फायर कर सनसनी मचाई थी. इतनी घटनाओं के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं. पुलिस अभी तक मामले में तथ्य नहीं जुटा पाई है.