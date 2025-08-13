जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गुरुवार को जोधपुर यात्रा के 24 घंटे से कम समय पहले शहर के मानजी का हत्था इलाके में बुधवार शाम को फायरिंग की घटना हुई. इसमें एक कोचिंग सेंटर के निकट चाय पी रही एक छात्रा को छर्रा लगने की बात सामने आई थी. उसे मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच में उसके हाथ की कोहनी के पास गोली लगना सामने आया है. इस मामले में आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्पेशल की टीम ने पड़ताल शुरू की. पहले पुलिस ने दावा किया कि गोली नहीं चली थी. अलबत्ता टायर से उछले पत्थर से छात्रा चोटिल हुई है. मौके पर एफएसएल टीम भी शाम को पहुंच गई. इसमें फायरिंग होने के साक्ष्य मिलने की बात आने आई है. थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस सभी तरह से पड़ताल कर रही है. एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटा रही है. संभवत छर्रा लगा है. युवती का उपचार चल रहा है. खास बात यह है कि एमडीएम अस्पताल में युवती के एक्सरे में हाथ में गोली साफ नजर आ रही है. हालांकि इस बारे में उच्चाधिकारियों ने जानकारी साझा नहीं की.

कार से टकराकर युवती को लगी गोली: शहर के मान जी का हत्था के पास कोचिंग सेंटर चलते हैं. बुधवार शाम करीब 6 बजे रामडावास निवासी अप रेनू बिश्नोई अपने सहपाठियों के साथ होटल पर चाय पी रही थी. इस दौरान फायरिंग हुई. गोली पहले वहां खड़ी कार के बोनट पर लगी और उसके बाद उछलकर युवती की कोहनी में जाकर धंस गई. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अपरा-तफरी मच गई. घायल को अस्पताल ले जाया गया. सूचना मिलने पर महामंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे.

बेनीवाल ने उठाए ये सवाल: आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया. उन्होंने लिखा कि जोधपुर शहर में कोचिंस संस्थान के बाहर फायरिंग में एक छात्रा को गोली लगी. शहर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है. यहां उच्च पुलिस ​अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना खड़ा करती है. उन्होंने कहा कि तत्काल आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.