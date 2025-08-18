ETV Bharat / state

जींद में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, दो बच्चियों को लगी गोली, हालत गंभीर, खौफ में पूरा परिवार - FIRING IN JIND

जींद में मामूली विवाद में देर रात एक परिवार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी.फायरिंग में दो बच्चियां घायल हो गई.

firing in Jind
जींद में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 11:33 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 1:12 PM IST

जींद: जींद के सफीदों में घर में सो रहे परिवार पर रविवार रात को बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग में दो बच्चियों को गोली लगी. दोनों की हालत गंभीर है. दोनों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि बच्चियों के पिता के साथ बदमाशों का कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था. बदमाशों ने बच्चियों के पिता का हाथ-पैर तोड़ दिया था. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी. वहीं, देर रात हुई इस फायरिंग की सूचना के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

देर रात सभी खाना खाकर सो गए थे: इस पूरे मामले में पीड़ितों ने सफीदों शहर थाना में शिकायत दर्ज करा दी है. वहीं, सफीदों की आदर्श कॉलोनी वार्ड 14 निवासी पीड़ित नूरहसन ने बताया कि उसके छह बेटे हैं. सभी की शादी हो चुकी है. वह अपने बेटे नौसाद के साथ रहता है. नौसाद को तीन लड़कियां और एक लड़का है. सबसे बड़ी बेटी तरनुम, उससे छोटी जिमा और सबसे छोटी बेटी जसमीन है. लड़के का नाम सुबान है. रविवार की रात को वह खाना खाने के बाद घर के अंदर सो गए थे.

जींद में फायरिंग (ETV Bharat)

देर रात हुई फायरिंग में दो बच्चियां घायल: नूरहसन ने आगे बताया कि जब सब सो गए थे, उस समय उसकी पोतियां भी जमीन पर कंबल बिछाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो रही थी. रात को करीब एक बजे उसने फायरिंग की आवाज सुनी. उसने घर के अंदर आकर देखा तो उसकी 13 साल की पोती तरनुम और 10 साल की पोती जसमीन लहु लुहान जमीन पर पड़ी थी. एक की छाती और एक के हाथ में लोगी लगी थी. घर के मेन गेट में लोहे के फ्रेम के बीच प्लास्टिक का फ्रेम था, उसको तोड़कर उसके अंदर से हमलावरों ने गोली चलाई थी.

कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार से हुआ था झगड़ा: पीड़ित नूरहसन ने कहा कि आदर्श कॉलोनी के ही सोनू आबजा, मिता, राहुल, अजय, बीरू, सतीश उर्फ मोनू के साथ उसके बेटे नौसाद का झगड़ा हुआ था. झगड़े में आरोपियों ने नौसाद के हाथ, पैर तोड़ दिए थे. इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की थी. इसके बाद भी आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे. डर के कारण उन्होंने छोटे बेटे साहिल को बाहर भेज दिया था.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज: नूरहसन का आरोप है कि सोनू के इशारे पर ही उनके परिवार पर हमला किया गया है और उनकी बेटियों को गोलियां मारी गई हैं. आरोपियों ने तीन लाख रुपए की डिमांड की है. साथ ही केस वापस लेने की धमकी दी है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सोनू, मिता, राहुल, अजय, बीरू, सतीश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में थाना सफीदों प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

