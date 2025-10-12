ETV Bharat / state

जयपुर में बदमाशों का आतंक, मारपीट के बाद युवक को गोली मारी, हालत गंभीर

जयपुर/अलवर : राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखने को मिला है. शनिवार रात को खोह नागोरियन थाना इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने सरेराह एक युवक पर पहले लाठी-डंडों से हमला किया और फिर देशी कट्टे से दोनों पैरों में गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान करौली निवासी बृजराज मीणा के रूप में हुई है, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

खोह नागोरियान थाना अधिकारी ओमप्रकाश मातवा के मुताबिक शनिवार रात करीब 8:00 बजे बदमाशों ने करौली निवासी बृजराज मीणा के साथ पहले मारपीट की और फिर देशी कट्टे से फायर करके दोनों पैरों में गोलियां मार दी. युवक लहूलुहान हालत में घायल होकर सड़क पर गिर गया. चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे. हमले में एक दूसरा युवक भी घायल हुआ है. लोगों की भीड़ को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए.

इसे भी पढ़ें: उदयपुर में भीषण सड़क हादसा: भैंस को बचाने के चक्कर में 5 गाड़ियां भिड़ीं, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

घटना की जानकारी मिलते ही खोह नागोरियन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई गई. घायल को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाल रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घायल से बयान लेकर हमला करने वाले बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीमों का गठन कर अलग-अलग इलाकों में रवाना कर दिया है. घटना के संबंध संबंध में मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि घायल बृजराज मीणा शनिवार रात करीब 8:00 बजे अपने दोस्तों के साथ एक दुकान पर सोया चाप खाने के लिए गया था. खोह नागोरियान थाना इलाके के कुंदनपुरा फाटक बालाजी टावर के पास एक दुकान के बाहर करीब आधा दर्जन बदमाश कार में बैठकर आए और बृजराज पर अचानक हमला कर दिया. पहले लाठी डंडों से मारपीट की और फिर गोलियां मार कर घायल कर दिया। प्रथमदृष्टया पूरा मामला आपसी रंजिश का लग रहा है.