जयपुर में बदमाशों का आतंक, मारपीट के बाद युवक को गोली मारी, हालत गंभीर

खोह नागोरियन थाना क्षेत्र में फायरिंग, बृजराज मीणा गंभीर घायल. वहीं अलवर में आटा चक्की पर फायरिंग से सनसनी फैल गई.

सरेराह युवक पर हमला
सरेराह युवक पर हमला (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : October 12, 2025 at 7:04 AM IST

Updated : October 12, 2025 at 7:25 AM IST

जयपुर/अलवर : राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखने को मिला है. शनिवार रात को खोह नागोरियन थाना इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने सरेराह एक युवक पर पहले लाठी-डंडों से हमला किया और फिर देशी कट्टे से दोनों पैरों में गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान करौली निवासी बृजराज मीणा के रूप में हुई है, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

खोह नागोरियान थाना अधिकारी ओमप्रकाश मातवा के मुताबिक शनिवार रात करीब 8:00 बजे बदमाशों ने करौली निवासी बृजराज मीणा के साथ पहले मारपीट की और फिर देशी कट्टे से फायर करके दोनों पैरों में गोलियां मार दी. युवक लहूलुहान हालत में घायल होकर सड़क पर गिर गया. चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे. हमले में एक दूसरा युवक भी घायल हुआ है. लोगों की भीड़ को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही खोह नागोरियन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई गई. घायल को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाल रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. घायल से बयान लेकर हमला करने वाले बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीमों का गठन कर अलग-अलग इलाकों में रवाना कर दिया है. घटना के संबंध संबंध में मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि घायल बृजराज मीणा शनिवार रात करीब 8:00 बजे अपने दोस्तों के साथ एक दुकान पर सोया चाप खाने के लिए गया था. खोह नागोरियान थाना इलाके के कुंदनपुरा फाटक बालाजी टावर के पास एक दुकान के बाहर करीब आधा दर्जन बदमाश कार में बैठकर आए और बृजराज पर अचानक हमला कर दिया. पहले लाठी डंडों से मारपीट की और फिर गोलियां मार कर घायल कर दिया। प्रथमदृष्टया पूरा मामला आपसी रंजिश का लग रहा है.

अलवर फायरिंग की घटना
अलवर फायरिंग की घटना (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

अलवर में फायरिंग से दहशत : इधर, अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार को अचानक उस समय दहशत फैल गई जब भूरा सिद्ध के समीप चुंगी के पास स्थित एक आटा चक्की पर दो अज्ञात बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एडिशनल एसपी शरण कांबले गोपीनाथ, सीओ सिटी अंगद शर्मा और थाना प्रभारी रामेश्वर लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली. हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. पुलिस को मौके पर चार खाली कार्टेज मिले. पुलिस ने खाली कार्टेज जब्त कर लिए. पुलिस की ओर से इन खाली कार्टेज की जांच कराई जाएगी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले गोपीनाथ ने बताया कि पुलिस को भूरा सिद्ध के पास चुंगी के समीप स्थित आटा चक्की पर फायरिंग की सूचना मिली. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि दो युवक बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार में आए और बिना किसी विवाद या बातचीत के सीधे चक्की पर गोलियां चला दी. इन युवकों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई. फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

आटा चक्की पर दो बाइक सवार युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग
आटा चक्की पर दो बाइक सवार युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले गोपीनाथ ने बताया कि गोली चलाने की यह घटना किसी आपसी रंजिश या पुराने विवाद से जुड़ी हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है. हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है.

