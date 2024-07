ETV Bharat / state

भवन निर्माण विवाद में 75 वर्षीय बुजुर्ग पर फायरिंग, अस्पताल में भर्ती - Firing on an old man

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 21 hours ago

75 वर्षीय बुजुर्ग पर फायरिंग ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : जिले के जोबनेर कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े भवन निर्माण के विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर घायल होने पर उसे जयपुर पर कर दिया गया. फायरिंग की घटना के बाद जोबनेर कस्बे में सनसनी फैल गई. मौके पर भारी संख्या में पुलिस का जाप्ता भी तैनात रहा. घटना की सूचना मिलते ही जोबनेर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार भी घटनास्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया. जोबनेर थानाधिकारी करणी सिंह ने बताया कि दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि भवन निर्माण के मामले को लेकर जोबनेर कस्बे के खाता चौक में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर तीन राउंड फायर कर उसे घायल कर दिया. मौके पर पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल होने पर जयपुर रैफर कर दिया गया. वहीं, भवन निर्माण का कार्य कर रहे एक मजदूर भी फायरिंग में बाल-बाल बचा है. पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया और मौके से साक्ष्य से जुटाए हैं. फिलहाल पुलिस ने फायरिंग करने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है.