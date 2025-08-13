नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी गार्डन के पास ताज एनक्लेव मंगलवार देर रात फायरिंग की घटना के मामले में शाहदरा जिला पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

घटना पर डीसीपी प्रशांत गौतम मामले की जानकारी जेते हुए बताया कि

" 12 अगस्त 2025 की रात 10:53 बजे पुलिस को ताज एन्क्लेव, गीता कॉलोनी के पास फायरिंग की एक पीसीआर कॉल मिली.कॉल करने वाले शिवम शर्मा, निवासी ओल्ड अर्जुन नगर, जगत पुरी ने आरोप लगाया कि उसका शीतल और उसके पति सोनू, निवासी कुंदन नगर, दिल्ली से पैसों को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों उसका बकाया रकम लौटाने से बच रहे थे. दिन में जगतपुरी रेड लाइट के पास इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस भी हुई थी.

शिकायत के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे शिवम शर्मा और उसका दोस्त जतिन नागपाल ताज एन्क्लेव के पास उधार लिए पैसों के बारे में बात करने पहुंचे, तभी शादाब, हर्ष और रमन वहां आए और उन्होंने दोनों से हाथापाई की. आरोप है कि शादाब ने शिवम शर्मा पर दो राउंड फायरिंग की, लेकिन शिवम ऐन मौके पर फुर्ती दिखाते हुए झुक गया, जिससे उसकी जान बच गई. "

पुलिस जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता शिवम शर्मा भी पहले एक मामले में धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत आरोपी रह चुका है.

फिलहाल पुलिस ने शादाब, हर्ष और रमन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. सूचना के अनुसार, अज्ञात बदमाशों ने रानी गार्डन इलाके में दो राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी.

गीता कॉलोनी के रानी गार्डन के पास ताज एनक्लेव में फायरिंग (ETV Bharat)

पुलिस ने घटनास्थल से दो गोली के खोखे बरामद किए हैं.मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने घटनास्थल पर ‘E1’ और ‘E2’ मार्किंग कर साक्ष्यों को संरक्षित किया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान की जा सके.



ये भी पढ़ें