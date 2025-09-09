ETV Bharat / state

धनबाद में पेट्रोल पंप में दिनदहाड़े फायरिंग, मालिक को दी धमकी

धनबाद में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दी. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

firing in daylight at petrol pump in Dhanbad
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी (etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
धनबाद: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दी. घटना राजगंज थाना क्षेत्र के एनएच 19 चाली बंगला सर्विस रोड के समीप स्थित पेट्रोल पंप की है. फायरिंग के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई. फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां तैनात कर्मियों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई और अपराधी फरार हो गए. सूचना मिलने के बाद ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, राजगंज थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा बरामद किया है.

फायरिंग के बाद दहशत में पंप कर्मी

पुलिस ने पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी की डीवीआर जब्त किया है. घटना के बाद कर्मी दहशत में हैं. जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप के मालिक का नाम बीरबल मंडल है. पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि बाइर पर सवार तीन अपराधी पहुंचे और फायरिंग की. अपराधियों के द्वारा 3 बार फायरिंग की गई है. एक अपराधी बाइक पर सवार था जबकि दो अपराधी एक के बाद एक हवाई फायरिंग कर रहे थे.

पेट्रोल पंप में दिनदहाड़े फायरिंग (etv bharat)

पेट्रोल पंप के ऑफिस पर हमला

मैनेजर ने बताया कि वह ऑफिस में बैठे हुए थे. अपराधियों के द्वारा ऑफिस के शीशे पर फायरिंग की गई है. ऑफिस के दो गेट पर दो बार फायरिंग की गई है. मैनेजर ने कहा कि अपराधियों द्वारा गोलीबारी क्यों की गई? इस बात की जानकारी मुझे नहीं है.

पेट्रोल पंप में गोली चलने की सूचना मिली है. घटनास्थल से दो खोखा बरामद किया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. संगठित अपराधियों के द्वारा पेट्रोल पंप के मालिक को धमकी दी जा रही थी, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है: कपिल चौधरी, ग्रामीण एसपी

