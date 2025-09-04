ETV Bharat / state

भिवानी कोर्ट में फायरिंग से दहशत, कई राउंड फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार - BHIWANI COURT FIRING

हरियाणा की भिवानी कोर्ट में अचानक फायरिंग करने से सनसनी फैल गई. दो से तीन हमलावरों ने गोलियां चलाई जिसमें युवक घायल हो गया.

Firing in Bhiwani court youth injured by bullet Update
भिवानी कोर्ट में फायरिंग से दहशत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2025 at 2:36 PM IST

भिवानी : हरियाणा की भिवानी कोर्ट में फायरिंग हुई जिसके बाद कोर्ट में दहशत फैल गई. दो से तीन की संख्या में आए हमलावरों ने दनादन गोलियां चलाई जो एक शख्स को लगी है.

भिवानी कोर्ट में फायरिंग : भिवानी कोर्ट में कई राउंड फायरिंग करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. वहीं हमलावरों की फायरिंग में घायल शख्स को कोर्ट में मौजूद लोगों ने ऑटो के जरिए भिवानी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि उसे दो गोलियां लगी है. वहीं फायरिंग के बाद एसपी सुमित कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फिलहाल हमलावरों और पीड़ित की पहचान नहीं हो पाई है.

कानून-व्यवस्था पर सवाल : हमले के प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि "हरियाणा में गुंडाराज क़ायम हो रहा है. अगर कोर्ट में ही दिनदहाड़े गोली चल जाएगी तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा. लोगों ने मांग करते हुए कहा कि गुंडों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने चाहिए ताकि उनमें डर का माहौल बने और वे इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे सकें". फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को कोर्ट परिसर में तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

