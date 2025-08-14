ETV Bharat / state

नैनीताल: ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी, इलाके में तनाव का माहौल - FIRING IN BLOCK PRAMUKH ELECTION

उत्तराखंड के सात जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे है. क्योंकि 5 जिलों में पहले ही बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके.

Etv Bharat
ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गोलीबारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2025 at 3:17 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच आज 14 अगस्त गुरुवार सुबह से नैनीताल जिले में गहमागहमी देखने को मिल रही है. बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के दौरान गोलीबारी की गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान गोली एक व्यक्ति के पैर में भी लगी है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और अराजकता का माहौल हो गया था.

कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप: जिस व्यक्ति को गोली लगी है, उसे तत्काल बेतालघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं गोलीबारी की घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और माहौल बिगाड़ने के इरादे से यह वारदात हुई. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गोलीबारी (ETV Bharat)

क्षेत्र में तनाव का माहौल: वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान की जा रही है और मामले में कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप: बता दें कि सुबह से ही नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है. दोनों पार्टियों के नेताओं का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया है कि उनके पांच जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है.

इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान आया है. यशपाल आर्य का आरोप है कि उनके और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के साथ मारपीट हुई है. इस मामले को लेकर कांग्रेस नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंची है. वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर चार जिला पंचायत सदस्यों को गायब करने के आरोप लगाया है. नैनीताल से बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी की तरफ से इस मामले में तल्लीताल थाने में तहरीर भी दी गई है. जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए है.

वहीं यशपाल आर्य के साथ जो मारपीट हुई है, उसको लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है. देहरादून में भी कांग्रेसियों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें नैनीताल की घटना के अवगत कराया.

पढ़ें---

नैनीताल: उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच आज 14 अगस्त गुरुवार सुबह से नैनीताल जिले में गहमागहमी देखने को मिल रही है. बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के दौरान गोलीबारी की गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान गोली एक व्यक्ति के पैर में भी लगी है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और अराजकता का माहौल हो गया था.

कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप: जिस व्यक्ति को गोली लगी है, उसे तत्काल बेतालघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं गोलीबारी की घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और माहौल बिगाड़ने के इरादे से यह वारदात हुई. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गोलीबारी (ETV Bharat)

क्षेत्र में तनाव का माहौल: वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. एसपी डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान की जा रही है और मामले में कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप: बता दें कि सुबह से ही नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है. दोनों पार्टियों के नेताओं का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया है कि उनके पांच जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है.

इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान आया है. यशपाल आर्य का आरोप है कि उनके और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के साथ मारपीट हुई है. इस मामले को लेकर कांग्रेस नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंची है. वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर चार जिला पंचायत सदस्यों को गायब करने के आरोप लगाया है. नैनीताल से बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी की तरफ से इस मामले में तल्लीताल थाने में तहरीर भी दी गई है. जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए है.

वहीं यशपाल आर्य के साथ जो मारपीट हुई है, उसको लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है. देहरादून में भी कांग्रेसियों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें नैनीताल की घटना के अवगत कराया.

पढ़ें---

Last Updated : August 14, 2025 at 3:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NAINITAL ELECTION UPDATE NEWSBETALGHAT BLOCK PRAMUKHब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गोलीबारीजिला पंचायत अध्यक्ष नैनीतालFIRING IN BLOCK PRAMUKH ELECTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.