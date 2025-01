ETV Bharat / state

मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर चली गोली, वारदात के बाद आरोपी हुआ मौके से फरार - ONE INJURED IN FIRING IN BEHROR

जमीन विवाद को लेकर चली गोली ( ETV Bharat Behror )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 30, 2025, 5:09 PM IST

बहरोड़: जिले के गिगलाना गांव में सामुदायिक भवन और मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए. जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी गई. फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया. हालत गंभीर होने पर उसे बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. मांडण थाना प्रभारी रामकिशोर ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गिगलाना गांव में फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है. फायरिंग गांव में सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर हुई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. एक महीने पहले भी हुई थी लाठी-भाटा जंग: बहरोड़ विधायक डॉ जसवन्त सिंह की अनुशंषा पर गांव की चौपाल पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है. जिसको लेकर गांव के ही दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे. उस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी-भाटा जंग हुई थी. साथ ही आधा दर्जन लोग घायल भी हुए थे. दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया था. घायल युवक के दोस्त ने बताया कि वो कुंभ मेले में जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी गांव का एक युवक आया और आते ही फायरिंग कर दी. जिससे एक गोली पैर में और एक गोली पेट से होकर निकल गई. घायल युवक ने बताया कि गांव में मंदिर को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था. गांव के ही एक बदमाश ने गोली चला दी.