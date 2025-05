ETV Bharat / state

बिहार में तड़तड़ाईं गोलियां, पिता को नहीं मार पाये तो 6 साल की बच्ची को मार दी गोली - BEGUSARAI FIRING

बेगूसराय में फायरिंग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 12, 2025 at 6:58 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:42 PM IST 2 Min Read

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला, जहां अपराधियों ने 6 साल की मासूम बच्ची को गोली मारकर घायल कर दिया. बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है जिसका इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है. घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी के महाजी टोला की है. बेगूसराय में बच्ची को मारी गोली: बताया जाता है कि गोलीबारी से पहले अपराधियों ने कई लोगों को लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की. उसके बाद बीस राउंड फायरिंग की. इस मामले में पुलिस ने मौके से पांच राउंड खोखा जब्त किया है. इस घटना में अपराधियों की मंशा बच्ची के पिता को गोली मारने की थी पर गोली चलाने के दौरान गोली बच्ची को लग गई. वह अपने दरवाजे के पास खड़ी थी. अस्पताल में परिजन (ETV Bharat) 20 राउंड फायरिंग: पुलिस ने बताया कि भूसा ढोने के विवाद में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया. बच्ची की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र रामदीरी गांव के महाजी टोला के कैलाश मिश्रा की पुत्री जानकी कुमारी के रूप में हुई है. इस घटना के संबंध में कैलाश मिश्रा अपराधी गांव का दबंग है.अपराधियों के द्वारा घर पर पहुंच कर लाठी डंडे से पिटाई की गई बाद मे ताबड़तोड़ बीस राउंड फायरिंग की गई. अपराधियों से उनका किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है. मटिहारनी पुलिस (ETV Bharat)

Last Updated : May 12, 2025 at 8:42 PM IST