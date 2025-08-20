भरतपुर: जिले के नदबई थाना क्षेत्र के बेलारा गांव में शराब के एक पव्वे पर 10 रुपए ज्यादा मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि शराब दुकान के सेल्समैन ने कहासुनी के बाद अपने 18–20 साथियों के साथ पीड़ित के घर पर धावा बोल दिया और फायरिंग कर दी. गोलियों की इस बौछार में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका बेटा जख्मी हो गया. इस घटना से गांव में दहशत फैल गई है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी है.

10 रुपए ज्यादा मांगे, विरोध किया तो मारपीट: घायल सरमन ने बताया कि बुधवार को वह अपने एक परिचित के साथ गांव की शराब दुकान पर पाउच खरीदने गया था. दुकान का सेल्समैन 60 रुपए के पाउच के 70 रुपए मांग रहा था. विरोध किया तो उसने गाली-गलौच की और मारपीट कर दी. सरमन ने बताया कि उसके घर लौटने के बाद सेल्समैन 18–20 लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर घर आ धमका और गोलियां चला दीं. फायरिंग में खुद सरमन (50) और उसकी पत्नी पिस्ता (45) गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, सरमन का बेटा भी चोटिल हो गया. यहां तक कि एक गोली एक अन्य ग्रामीण के कान को छूती हुई निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गया.

आरोपियों की तलाश जारी: सीओ ग्रामीण अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि शराब दुकान पर ज्यादा पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद आरोपी और उसके साथी बेलारा गांव में जाकर फायरिंग करने लगे. हमले में सरमन और उसकी पत्नी पिस्ता को गोली लगी है. दोनों का आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी है. जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के कब्जे में होंगे.

गांव में दहशत: फायरिंग की घटना के बाद बेलारा गांव में दहशत का माहौल है. गोलीबारी से पूरा इलाका सहम गया और ग्रामीणों में डर फैल गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.