धौलपुर: जमीन विवाद में फायरिंग, एक युवक घायल, दो हिरासत में
धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग और लाठीभाटा हुआ. एक युवक घायल, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया.
Published : September 19, 2025 at 8:36 PM IST
धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बीधोरा का नगला गांव में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे. इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई. घायल को परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि झगड़े में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया है. साथ ही फायरिंग करने वाले पक्ष से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
एएसआई जानकारी दी दोनों पक्षों का विवाद पार्वती नदी के पास की जमीन को लेकर है. यह जमीन वन विभाग की बताई जा रही है. जानकारी यह भी सामने आई कि इसी क्षेत्र से लाल बजरी की निकासी होती है और इसे अवैध रूप से बेचा जाता है. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और बात फायरिंग तक पहुंच गई.
घायल युवक का आरोप है कि उसके चाचा के पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घेरकर हमला किया. पटवारी की पैमाइश के आधार पर वे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. वहीं, इस फायरिंग और लाठीभाटा की घटना के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें एक पक्ष के लोग हथियारों और लाठी-डंडों के साथ गाली-गलौज करते नजर आ रहे हैं, वहीं एक वीडियो में गोली चलने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं.