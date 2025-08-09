देहरादून: शहर के थाना राजपुर क्षेत्र के राजपुर रोड स्थित एक क्लब के अंदर शुक्रवार देर रात पार्टी के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ. विवाद में एक पक्ष के एक युवक को गोली लग गई. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल युवक के परिजनों की तहरीर के आधार अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी समेत साथियों की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार देर रात थाना राजपुर पुलिस को सूचना मिली को मसूरी डायवर्जन से आगे राजपुर की ओर एक रेस्टोरेंट के बाहर गोली चली है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गोली लगने से एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था. पुलिस ने तत्काल घायल को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया. घायल युवक की पहचान संभव गुरुंग निवासी अनारवाला देहरादून के रूप में हुई. मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर घटना स्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई.

घटना के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि घायल युवक अपने साथियों के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में गया था. जहां रेस्टोरेंट में किसी बात को लेकर 2 युवकों और 1 युवती से उनका विवाद हो गया था. विवाद के चलते दोनों पक्ष देर रात रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा हो गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई. घायल युवक के 10 से 12 साथियों के मौके पर इकट्ठा होने पर दूसरे पक्ष के एक युवक द्वारा डराने के नियत से हवा में तीन फायर किए गए. जिसमें एक गोली संभव गुरुंग को लग गई. गोली सीधे संभव के नाक के पास जा लगी. घटना के बाद घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

थाना राजपुर प्रभारी शैंकी कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में संभव गुरुंग के परिजनों द्वारा थाना राजपुर पर दी गई तहरीर के आधार पर धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं. साथ ही पुलिस द्वारा घटना में गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान कर ली गई है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को संभावित स्थानों के लिए रवाना किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

