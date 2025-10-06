ETV Bharat / state

बिहार में कपूर झा गैंग के तीन अपराधियों का हाफ एनकाउंटर, खुलेंगे कई राज

सीतामढ़ी: बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में रविवार देर रात सीतामढ़ी पुलिस और कपूर झा गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गिरोह के तीन कुख्यात अपराधियों को गोली लगी है. मामले की पुष्टि सीतामढ़ी पुलिस ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया है.

3 अपराधी पुलिस की गोली से घायल: इस गैंग का राहुल झा, दीपक कुमार और लोहा सिंह पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा था. इन अपराधियों के द्वारा सीतामढ़ी जिले में अब तक 3 ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया था. जिला पुलिस ने STF की मदद से लाइनर तीनों कुख्यात को गिरफ्तार किया है.

हथियार बरामद करने गई थी टीम: गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर जब पुलिस उनके ठिकाने पर हथियार बरामद करने पहुंची, तब इन अपराधियों के द्वारा पुलिस पर गोली चला दी गई. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमे तीनों अपराधी घायल हो गए.

पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

अस्पताल में इलाज जारी: घायल अपराधियों को पुलिस ने इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा अपराधियों का इलाज किया जा रहा है. वहीं मामले को लेकर पूछे जाने पर सदर डीएसपी वन राजीव कुमार सिंह ने कहा कि अपराधियों के निशानदेही पर हथियार बरामद करने को लेकर बाजपट्टी थाना क्षेत्र में जब पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी.