बिहार में कपूर झा गैंग के तीन अपराधियों का हाफ एनकाउंटर, खुलेंगे कई राज
हथियार बरामद करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 का हाफ एनकाउंटर किया.
Published : October 6, 2025 at 1:21 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में रविवार देर रात सीतामढ़ी पुलिस और कपूर झा गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गिरोह के तीन कुख्यात अपराधियों को गोली लगी है. मामले की पुष्टि सीतामढ़ी पुलिस ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया है.
3 अपराधी पुलिस की गोली से घायल: इस गैंग का राहुल झा, दीपक कुमार और लोहा सिंह पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा था. इन अपराधियों के द्वारा सीतामढ़ी जिले में अब तक 3 ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया था. जिला पुलिस ने STF की मदद से लाइनर तीनों कुख्यात को गिरफ्तार किया है.
हथियार बरामद करने गई थी टीम: गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर जब पुलिस उनके ठिकाने पर हथियार बरामद करने पहुंची, तब इन अपराधियों के द्वारा पुलिस पर गोली चला दी गई. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमे तीनों अपराधी घायल हो गए.
अस्पताल में इलाज जारी: घायल अपराधियों को पुलिस ने इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा अपराधियों का इलाज किया जा रहा है. वहीं मामले को लेकर पूछे जाने पर सदर डीएसपी वन राजीव कुमार सिंह ने कहा कि अपराधियों के निशानदेही पर हथियार बरामद करने को लेकर बाजपट्टी थाना क्षेत्र में जब पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी.
"जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की थी. पुलिस की गोली से अपराधी घायल हो गए हैं."- राजीव कुमार सिंह,सदर डीएसपी वन
दो लोडेड अवैध पिस्तौल बरामद: प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने दो लोडेड अवैध पिस्तौल बरामद की है. इस मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है. इससे पहले भी हाल के दिनों में कई इलाकों में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी घायल हुए हैं. विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरता रहा है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं की बुलेटिन जारी कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते रहे हैं. वहीं सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बताता रहा है.
ये भी पढ़ें
ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्याकांड का खुलासा, गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड मुखिया गिरफ्तार
'कल ही SP से लगायी थी सुरक्षा की गुहार' आज अंधाधुंध फायरिंग कर ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या