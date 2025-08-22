ETV Bharat / state

बिहार में अपराधियों के दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग, दो कुख्यातों की मौत

मोतिहारी में दो अपराधी गुटों के बीच गोलीबारी में दो कुख्यातों की मौत. दो महीने पहले जेल से बाहर आया था एक कुख्यात. पढ़ें खबर.

miscreants killed in Motihari
मोतिहारी में दो कुख्यातों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 7:28 AM IST

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम दो अपराधी गुटों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर जमकर गोलीबारी हुई. इस खूनी संघर्ष में दो कुख्यात अपराधियों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान धनंजय गिरी और गुड्डू यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है.

वर्चस्व की जंग बनी मौत का कारण: पुलिस के अनुसार, धनंजय गिरी और सनोवर खान के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर रंजिश चल रही थी. दोनों अपराधी अपने-अपने क्षेत्र में दबदबा कायम करने की होड़ में थे. गुरुवार को सनोवर खान ने धनंजय गिरी को फोन कर मिलने के लिए बुलाया. धनंजय अपने सहयोगी गुड्डू यादव के साथ दरियापुर मठिया गांव पहुंचा, जहां पहले से तैयार सनोवर और उसके साथियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.

दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग: घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई. सनोवर खान के गुट ने धनंजय और गुड्डू पर हमला किया, जिसके जवाब में धनंजय ने भी गोलियां चलाईं. इस संघर्ष में गुड्डू यादव को कई गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल धनंजय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. सनोवर खान और उसके साथी मौके से फरार हो गए.

दोनों मृतक थे कुख्यात अपराधी: धनंजय गिरी और गुड्डू यादव दोनों ही कुख्यात अपराधी थे. धनंजय गिरी पर हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे. वह दो महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. दूसरी ओर, गुड्डू यादव भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और हरसिद्धि थाना क्षेत्र का निवासी था.

सनोवर खान पर भी कई मुकदमे: मुख्य आरोपी सनोवर खान भी पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था. उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. दो महीने पहले पुलिस ने उसके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की थी. गोलीबारी के बाद सनोवर खान के फरार होने से पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई हैं. पुलिस अब उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

पुलिस ने गठित किया विशेष जांच दल: मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है. उन्होंने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी अरेराज के डीएसपी रवि कुमार को सौंपी गई है.

क्या कहती है पुलिस: घटना को लेकर डीएसपी रवि कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है. साथ ही, फरार सनोवर खान और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

"इस घटना के बाद संग्रामपुर और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है. पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी है. दोनों की मौत से इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगने की संभावना है."-रवि कुमार, डीएसपी अरेराज

