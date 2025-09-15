ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा हरिद्वार, तीन जगह हुई फायरिंग, पिल्ला गैंग पर शक की सुई

हरिद्वार शहर में तीन दिनों के भीतर फायरिंग की दो घटनाएं हो गई. सोमवार को भी बदमाशों ने तीन जगह पर फायरिंग की.

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा हरिद्वार (ETV Bharat)
September 15, 2025

Updated : September 15, 2025 at 8:36 PM IST

हरिद्वार: उत्तराखंड का हरिद्वार जिले आज सोमवार 15 सितंबर को फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया. मामला हरिद्वार जिले के कनखल थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि सोमवार को कनखल थाना क्षेत्र में करीब तीन जगहों पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है. लगातार तीन जगह हुई फायरिंग की वजह से इलाके के लोग सहम गए थे.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक सोमवार 15 सितंबर दोपहर को बाइक सवार तीन बदमाश ने पहले तो हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में फायरिंग की. इसके बाद तीनों ने फुटबॉल ग्राउंड के पास दुकान के बाहर फायरिंग की. बाइक सवार बदमाशों की ये वारदात इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा हरिद्वार (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने अपने इलाके में फायरिंग होने की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी देखा. वहीं इस बारे में सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी का कहना है कि प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस गोलीबारी में कुछ नाबालिग युवक भी शामिल है.

सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि उन्हें शक है कि ये काम पिल्ला गैंग का है. पिल्ला गैंग हरिद्वार के एक कुछ लोकल लड़कों ने बनाया है. पुलिस पहले भी इस गैंग के लड़कों को जेल भेज चुकी है. फिलहाल पुलिस दिनदहाड़े हरिद्वार में फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले बदमाशों को चिन्हित करने में जुटी हुई है. सीसीटीवी के आधार उनकी पहचान की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

बता दें कि 13 सितंबर को हरिद्वार में दिनदहाड़े एक युवक ने हरियाणा पुलिस के जवान पर फायरिंग कर दी थी. बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस एक अपराधी को पकड़ने हरिद्वार पहुंची थी. जैसे ही हरियाणा पुलिस के जवान ने उस अपराधी को दबोचा, तभी उसने हरियाणा पुलिस के जवान ने फायरिंग कर दी थी. इस फायरिंग में हरियाणा पुलिस का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था.

इसके अलावा बीते दिनों ही हरिद्वार के पार्श इलाके में कांग्रेस नेता के घर पर भी दिनदहाड़े बदमाशों ने धावा बोला था. बदमाशों ने हथियार के दम पर घर में मौजूद कांग्रेस नेता की बेटी को बंधक बनाया और फिर लूटपाट की. इसके बाद आरोपी घर में खड़ी कांग्रेस नेता की कार भी ले गए थे. हालांकि कार को बाद में दिल्ली हाईवे पर छोड़कर भाग गए थे.

कांग्रेस ने उठाए कानून-व्यवस्था पर सवाल: कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमन गर्ग ने आज हुई घटना पर रोष जताते हुए कहा है कि हरिद्वार में रोजाना इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. परंतु किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है. हरिद्वार एक धर्म नगरी है और अगर यहां पर गोलीकांड, अपहरण और डकैती जैसे घटनाएं रोजाना होगी तो यहां के व्यापार और धर्मनगर की छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है. सरकार हरिद्वार के अपराध को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बना रही है.

