रांची के रिसॉर्ट में चमके हथियार, फायरिंग कर धुआं-धुआं किया माहौल, चार हिरासत में
रांची के नगड़ी स्थित एक रिसॉर्ट में हर्ष फायरिंग हुई. पुलिस ने फायरिंग करने वालों को हिरासत में ले लिया है.
Published : October 1, 2025 at 1:14 PM IST
रांची: राजधानी रांची में पुलिस सुरक्षा को चुनौती देते हुए कुछ लोगों ने एक रिसॉर्ट में जमकर फायरिंग की, यह घटना रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट में हुई, जहां एक महिला जिला परिषद सदस्य के पति और उसके दोस्तों ने हर्ष फायरिंग कर दहशत फैला दी.
क्या है पूरा मामला?
रांची के नगड़ी इलाके में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जिला परिषद सदस्य के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तीन लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग की, फायरिंग से आसपास के लोग दहशत में आ गए, इसी बीच किसी ने नगड़ी पुलिस को सूचना दी, नगड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल फायरिंग में इस्तेमाल किए गए तीन हथियारों को जब्त कर लिया, बल्कि इसमें शामिल चार लोगों को भी हिरासत में लिया,
होगी कार्रवाई
रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पूरी घटना हर्ष फायरिंग से जुड़ी हुआ है, कुछ लोगों ने रिसॉर्ट को पार्टी के लिए बुक किया था, इसी बीच, मंगलवार देर रात बजरंग महतो और उसके तीन साथियों ने लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की, घटना की सूचना मिलते ही नगड़ी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और चारों को हिरासत में ले लिया, फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार भी जब्त कर लिया गया,
घटनास्थल से तीन खोखे बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन खोखे बरामद किए हैं. हालांकि, जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी उन्होंने बताया कि लगभग एक दर्जन से ज्यादा बार फायरिंग की गई थी, पुलिस के आने की सूचना मिलते ही कुछ लोग कारतूस के खोखे चुन करके अपने साथ ले गए.
रांची के रातू में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस