ज्वेलर पर फायरिंग कर लूटी 80 हजार नकदी और ज्वेलरी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीमें - LOOT WITH JEWELLER IN BHARATPUR

बयाना-भरतपुर हाईवे पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने ज्वेलर पर फायरिंग कर उससे नकदी और ज्वेलरी लूट ली.

Passersby and police at the spot
घटनास्थल पर राहगीर और पुलिस (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read

भरतपुर: जिले के बयाना-भरतपुर स्टेट हाईवे पर बुधवार शाम अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया. मौके पर पहुंचे एसपी दिगंत आनंद ने कहा कि एक व्यापारी के साथ फायरिंग कर लूट की वारदात हुई है. अपराधियों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गई है. बदमाशों की तलाश के लिए नाकाबंदी कराई, लेकिन अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले.

अपराधियों की तलाश तेज: सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि तीन बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर पिंटू सोनी को बीच सड़क पर रोक लिया और विरोध करने पर गोली मार दी. गोली ज्वेलर की जांघ पर लगी है. इसके बाद उसके पास रखे करीब 80 हजार रुपए नकद व ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. राहगीरों ने घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया. बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. वहीं घायल को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत आरबीएम अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया.

जानकारी के अनुसार बयाना कस्बे के गांधी चौक निवासी ज्वेलर्स पिंटू सोनी बुधवार शाम करीब 6 बजे बीरमपुरा गांव में स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से बयाना लौट रहा था. जैसे ही वह सालाबाद रेलवे फाटक के पास पहुंचा, पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसकी बाइक रुकवा दी. बदमाशों ने पिस्टल निकालकर व्यापारी पर हमला किया और विरोध करने पर फायरिंग कर दी. गोली पिंटू सोनी की जांघ में लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. इस दौरान बदमाश उनके पास मौजूद नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर भरतपुर की ओर फरार हो गए.

व्यापारियों का विरोध: घटना से आक्रोशित सर्राफा व्यापारियों ने गुरुवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है. बयाना सर्राफा संघ अध्यक्ष मुकेश सोनी ने बताया कि व्यापारी कटरा बाजार में एकत्र होकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे.

