ETV Bharat / state

बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, रोदित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, फोर्स तैनात

दिशा पाटनी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 12, 2025 at 10:16 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 10:25 PM IST 2 Min Read

बरेली : बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर बीती रात दो अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की. बताया जाता है कि तड़के 3.30 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर तीन से चार राउंड फायरिंग की. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है. घटना के बाद दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. पुलिस वायरल पोस्ट की कर रही जांच : वहीं फेसबुक का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. हालांकि यह पोस्ट वेरीफाइड नहीं है. बरेली पुलिस इसकी जांच कर रही है. फायरिंग से दहशत में आ गए लोग. (Photo Credit; BAREILLY Police)

Last Updated : September 12, 2025 at 10:25 PM IST