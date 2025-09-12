ETV Bharat / state

बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, रोदित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, फोर्स तैनात

एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पांच अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

दिशा पाटनी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
दिशा पाटनी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025

Updated : September 12, 2025

Choose ETV Bharat

बरेली : बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर बीती रात दो अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की. बताया जाता है कि तड़के 3.30 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर तीन से चार राउंड फायरिंग की. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है. घटना के बाद दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

पुलिस वायरल पोस्ट की कर रही जांच : वहीं फेसबुक का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. हालांकि यह पोस्ट वेरीफाइड नहीं है. बरेली पुलिस इसकी जांच कर रही है.

फायरिंग से दहशत में आ गए लोग.
फायरिंग से दहशत में आ गए लोग. (Photo Credit; BAREILLY Police)

ताबड़तोड़ की फायरिंग : बरेली के कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन एरिया में एक्ट्रेस दिशा पाटनी का परिवार रहता है. दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी उत्तर प्रदेश पुलिस में सीओ के पद से रिटायर्ड हैं. उन्होंने बताया कि शुक्रवार तड़के लगभग 3:30 बजे के आसपास बाइक से आए दो अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की.

घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात : गोली चलने की आवाज सुनकर उठा तो देखा दो लोग फायरिंग कर रहे थे. दहशत फैलाने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. परिजनों से बातचीत की. सुरक्षा की दृष्टि से घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए.

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि थाना कोतवाली इलाके में रहने वाले रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले की पुलिस जांच कर रही है. परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है.

