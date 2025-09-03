ETV Bharat / state

करनाल में शराब के ठेके पर बदमाशों ने की फायरिंग, कांच का दरवाजा चकनाचूर, कर्मचारियों में दहशत - KARNAL FIRING ON LIQUOR SHOP

हरियाणा के करनाल हाईवे पर स्थित शराब की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Firing at a liquor shop on Karnal Highway Haryana Police investigating case
करनाल में शराब के ठेके पर बदमाशों ने की फायरिंग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read

करनाल : हरियाणा के करनाल हाईवे पर बने अंग्रेजी शराब के बड़े ठेके पर पैदल आए नकाबपोश बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी जिससे दहशत फैल गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शराब के ठेके पर फायरिंग : मंगलवार की रात करीब 12 बजे जीटी रोड के पास बने शराब के ठेके पर सभी कर्मचारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे. कुछ लोग शराब लेने के लिए दुकान पर आए हुए थे तो कर्मचारी उनको अटेंड कर रहे थे. तभी अचानक फायरिंग हुई और सभी दहशत में आ गए.

करनाल में शराब के ठेके पर बदमाशों ने की फायरिंग (Etv Bharat)

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा की टीम सहित सदर थाना पुलिस और डीएसपी राजीव मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोल बरामद किए और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों की माने तो आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Firing at a liquor shop on Karnal Highway Haryana Police investigating case
शराब की दुकान पर फायरिंग (Etv Bharat)

कर्मचारियों में दहशत का माहौल: शराब के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अंकित ने बताया कि "दो नकाबपोश युवक आए थे और उन्होंने ठेके पर 5 से 6 राउंड फायर किए और फरार हो गए. गनीमत रही कि फायरिंग से दुकान के कांच के दरवाजे ही चकनाचूर हुए. किसी को कोई गोली नहीं लगी है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी."

Firing at a liquor shop on Karnal Highway Haryana Police investigating case
फायरिंग के बाद टूटे कांच (Etv Bharat)

पुलिस ने दी जानकारी: वहीं सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने कहा कि "ठेके पर फायरिंग की घटना सामने आई है. 4 से 5 राउंड फायर हुए हैं. आरोपी मौके से फरार हो गए हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है. फायरिंग की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

Firing at a liquor shop on Karnal Highway Haryana Police investigating case
मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा की डेड बॉडी इन्होंने देखी सबसे पहले, ये बड़े खुलासे किए...

ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ में नार्को गैंग का पर्दाफाश: 1.5 करोड़ की हेरोइन और पिस्टल जब्त, गैंगस्टर बाबा गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में STF और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़, इनामी रोहित घायल

करनाल : हरियाणा के करनाल हाईवे पर बने अंग्रेजी शराब के बड़े ठेके पर पैदल आए नकाबपोश बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी जिससे दहशत फैल गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शराब के ठेके पर फायरिंग : मंगलवार की रात करीब 12 बजे जीटी रोड के पास बने शराब के ठेके पर सभी कर्मचारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे. कुछ लोग शराब लेने के लिए दुकान पर आए हुए थे तो कर्मचारी उनको अटेंड कर रहे थे. तभी अचानक फायरिंग हुई और सभी दहशत में आ गए.

करनाल में शराब के ठेके पर बदमाशों ने की फायरिंग (Etv Bharat)

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा की टीम सहित सदर थाना पुलिस और डीएसपी राजीव मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोल बरामद किए और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों की माने तो आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Firing at a liquor shop on Karnal Highway Haryana Police investigating case
शराब की दुकान पर फायरिंग (Etv Bharat)

कर्मचारियों में दहशत का माहौल: शराब के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अंकित ने बताया कि "दो नकाबपोश युवक आए थे और उन्होंने ठेके पर 5 से 6 राउंड फायर किए और फरार हो गए. गनीमत रही कि फायरिंग से दुकान के कांच के दरवाजे ही चकनाचूर हुए. किसी को कोई गोली नहीं लगी है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी."

Firing at a liquor shop on Karnal Highway Haryana Police investigating case
फायरिंग के बाद टूटे कांच (Etv Bharat)

पुलिस ने दी जानकारी: वहीं सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने कहा कि "ठेके पर फायरिंग की घटना सामने आई है. 4 से 5 राउंड फायर हुए हैं. आरोपी मौके से फरार हो गए हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है. फायरिंग की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

Firing at a liquor shop on Karnal Highway Haryana Police investigating case
मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा की डेड बॉडी इन्होंने देखी सबसे पहले, ये बड़े खुलासे किए...

ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ में नार्को गैंग का पर्दाफाश: 1.5 करोड़ की हेरोइन और पिस्टल जब्त, गैंगस्टर बाबा गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में STF और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़, इनामी रोहित घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNAL FIRING ON LIQUOR SHOPKARNAL HIGHWAY LIQUOR SHOPकरनाल में शराब की दुकानकरनाल में फायरिंगKARNAL FIRING ON LIQUOR SHOP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.