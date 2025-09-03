करनाल : हरियाणा के करनाल हाईवे पर बने अंग्रेजी शराब के बड़े ठेके पर पैदल आए नकाबपोश बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी जिससे दहशत फैल गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शराब के ठेके पर फायरिंग : मंगलवार की रात करीब 12 बजे जीटी रोड के पास बने शराब के ठेके पर सभी कर्मचारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे. कुछ लोग शराब लेने के लिए दुकान पर आए हुए थे तो कर्मचारी उनको अटेंड कर रहे थे. तभी अचानक फायरिंग हुई और सभी दहशत में आ गए.

करनाल में शराब के ठेके पर बदमाशों ने की फायरिंग (Etv Bharat)

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस : घटना की सूचना मिलने के बाद अपराध शाखा की टीम सहित सदर थाना पुलिस और डीएसपी राजीव मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोल बरामद किए और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों की माने तो आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

शराब की दुकान पर फायरिंग (Etv Bharat)

कर्मचारियों में दहशत का माहौल: शराब के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अंकित ने बताया कि "दो नकाबपोश युवक आए थे और उन्होंने ठेके पर 5 से 6 राउंड फायर किए और फरार हो गए. गनीमत रही कि फायरिंग से दुकान के कांच के दरवाजे ही चकनाचूर हुए. किसी को कोई गोली नहीं लगी है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी."

फायरिंग के बाद टूटे कांच (Etv Bharat)

पुलिस ने दी जानकारी: वहीं सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने कहा कि "ठेके पर फायरिंग की घटना सामने आई है. 4 से 5 राउंड फायर हुए हैं. आरोपी मौके से फरार हो गए हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है. फायरिंग की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम (Etv Bharat)

