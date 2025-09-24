ETV Bharat / state

रुद्रपुर में नामांकन के दौरान छात्रों गुटों में जमकर मारपीट, फायरिंग से मची अफरा-तफरी

सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान भिड़े छात्र, भीड़ में फायरिंग से मचा हड़कंप

Firing And Fight in Rudrapur
रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों में मारपीट (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 8:58 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 9:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान छात्रों का हंगामा देखने को मिला. जहां छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर जमकर हाथ साफ किया. इस दौरान भीड़ में अज्ञात व्यक्ति ने हवाई फायरिंग भी की. जिससे वहां पर भगदड़ मच गई. इसी बीच हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को तितर-बितर किया. वहीं, पुलिस फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है.

रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में नामांकन के दौरान भिड़े छात्र, फायरिंग की घटना भी आई सामने: जानकारी के मुताबिक, सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान कॉलेज के गेट पर छात्र नेताओं के दो गुट आमने-सामने आ गए. इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई. इतना ही नहीं इसी बीच एक युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी. जिससे कॉलेज गेट पर हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी.

छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान फायरिंग (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, मारपीट और फायरिंग की सूचना पर पुलिस भी कॉलेज पहुंची. जहां पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए सख्ती दिखाई. जिसके बाद छात्र काबू में आए. इसके अलावा छात्रसंघ चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर उसके आसपास के क्षेत्र में लिंगदोह कमेटी का उल्लंघन होता भी दिख रहा है. साथ ही अराजकता का भी माहौल पैदा हो रहा है. कुछ दिन पहले हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में भी छात्र गुटों की भिड़ंत हो गई थी.

Firing And Fight in Rudrapur
कॉलेज में तैनात पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

हाल में ही बगवाड़ा से भी सामने आई थी फायरिंग की घटना: बता दें कि बीते 5 दिन पहले भी रुद्रपुर के बगवाड़ा में छात्रसंघ चुनाव को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई थी. जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी थी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को कल ही कोर्ट में पेश किया था. आज फिर से कॉलेज गेट पर फायरिंग की वारदात पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं.

"रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान मारपीट की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पूरे मामले में जांच की जा रही है. जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा."- निहारिका तोमर, एसपी क्राइम, उधम सिंह नगर

रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में कब होगी वोटिंग: वहीं, रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के तहत 11 पदों के लिए 28 छात्रों ने नामांकन किया है. 25 सितंबर को प्रपत्रों की जांच होगी. इसी दिन नाम वापसी भी होगी. वहीं, 27 सितंबर को मतदान और मतगणना होगी. इसी दिन मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा और शपथ ग्रहण होगा.

Firing And Fight in Rudrapur
रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

11 पदों के लिए 28 छात्रों ने किया नामांकन-

  • अध्यक्ष- नागेंद्र गंगवार, रजत बिष्ट
  • उपाध्यक्ष छात्र- मो. नाजिश, चेतन भट्ट
  • उपाध्यक्ष छात्रा- गायत्री टम्टा, सोनिया मंडल, प्रीति कुड़ाई
  • सचिव- जसवंत सिंह, रजनीश गंगवार, नक्श देव सिंह
  • कोषाध्यक्ष- प्रदीप कुमार, अभिषेक राय, आवेश पाल, खुशी
  • संयुक्त सचिव- आदित्य शर्मा, मोहन कोली, कृष्णा मिस्त्री, राघवेंद्र प्रताप सिंह
  • कला संकाय प्रतिनिधि- सुनील, पूजा कुड़ाई, अंशू कुमारी
  • विज्ञान संकाय प्रतिनिधि- कोमल डांगी, धीरज जोशी
  • वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि- वंश सागर, दक्ष कालड़ा
  • विवि प्रतिनिधि- मोहित चंद्र भट्ट, मोहम्मद अरबाब
  • सांस्कृतिक सचिव- अकांक्षा चौधरी, जीवन चंद्र भट्ट

ये भी पढ़ें-

Last Updated : September 24, 2025 at 9:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RUDRAPUR STUDENT UNION ELECTIONSTUENT FIGHT IN RUDRAPURरुद्रपुर डिग्री कॉलेज छात्र मारपीटरुद्रपुर छात्र संघ चुनाव फायरिंगRUDRAPUR STUDENT FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.