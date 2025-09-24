ETV Bharat / state

रुद्रपुर में नामांकन के दौरान छात्रों गुटों में जमकर मारपीट, फायरिंग से मची अफरा-तफरी

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान छात्रों का हंगामा देखने को मिला. जहां छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर जमकर हाथ साफ किया. इस दौरान भीड़ में अज्ञात व्यक्ति ने हवाई फायरिंग भी की. जिससे वहां पर भगदड़ मच गई. इसी बीच हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को तितर-बितर किया. वहीं, पुलिस फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है.

रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में नामांकन के दौरान भिड़े छात्र, फायरिंग की घटना भी आई सामने: जानकारी के मुताबिक, सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज रुद्रपुर में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान कॉलेज के गेट पर छात्र नेताओं के दो गुट आमने-सामने आ गए. इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई. इतना ही नहीं इसी बीच एक युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी. जिससे कॉलेज गेट पर हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी.

छात्रसंघ चुनाव नामांकन के दौरान फायरिंग (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, मारपीट और फायरिंग की सूचना पर पुलिस भी कॉलेज पहुंची. जहां पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए सख्ती दिखाई. जिसके बाद छात्र काबू में आए. इसके अलावा छात्रसंघ चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर उसके आसपास के क्षेत्र में लिंगदोह कमेटी का उल्लंघन होता भी दिख रहा है. साथ ही अराजकता का भी माहौल पैदा हो रहा है. कुछ दिन पहले हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में भी छात्र गुटों की भिड़ंत हो गई थी.