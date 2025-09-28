ETV Bharat / state

बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट; तीन मजदूर घायल, बड़ा हादसा टला

सीओ धामपुर अभय प्रताप पांडये ने बताया कि रविवार सुबह पटाखा बनाते हुए अचानक से जमीन पर बड़ी मात्रा में बारूद गिर गया.

बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 2:40 PM IST

बिजनौर: जिले के नेहटोर थाना क्षेत्र में सीकरी भोगपुर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया. हादसे में तीन मजदूर घायल हो गए हैं. धमाके की वजह से पूरे गांव में दहशत फैल गई. लोग घरों से निकलकर फैक्ट्री की तरफ भागे. सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. तीनों घायल मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है.

सीओ धामपुर अभय प्रताप पांडये ने बताया कि थाना नेहटोर के गांव सीकरी भोगपुर में रविवार सुबह पटाखा बनाते हुए अचानक से जमीन पर बड़ी मात्रा में बारूद गिर गया. इससे फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया. धमाके में फैक्ट्री में काम कर रहे तीन मजदूर अरुण, बालेश और इनका एक साथी घायल हो गए. धमाका इतना जोरदार था, कि पटाखा फैक्ट्री में लगी टीन सेट भी दूर जाकर गिर गई. फैक्ट्री में रखा हुआ अन्य सामान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया.

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. भूदेव की पटाखा फैक्ट्री में बारूद की वजह से यह ब्लास्ट हुआ है. तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है. फैक्ट्री का लाइसेंस 2029 तक है.

हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महीने के अंदर नेहटोर क्षेत्र में अलग-अलग जगह पर तीन पटाखा फैक्ट्रियों में ब्लास्ट हुआ है. यह पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है. इस घटना के बाद प्रशासन सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस और सुरक्षा के मानक चेक कर सकता है.

PATAKHA FACTORY BLAST BIJNORFIREWORKS FACTORY EXPLODES BIJNORINJURING THREE WORKERS IN BIJNORबिजनौर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्टBIJNOR LATEST NEWS UPDATES

