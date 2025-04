ETV Bharat / state

देहरादून में बारातियों की आतिशबाजी से होटल में लगी भीषण आग, जान बचाकर भागे बर्थडे मना रहे लोग - FIRE IN ASHIRWAD COMPLEX DEHRADUN

आतिशबाजी से होटल में लगी भीषण आग ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 22, 2025 at 9:56 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 10:27 AM IST 3 Min Read

देहरादून: राजधानी में सोमवार रात एक बारात की आतिशबाजी ने पास के होटल में चल रही बर्थडे पार्टी के रंग में भंग डाल दिया. आतिशबाजी के पटाखे इतने शक्तिशाली थे कि वो कॉम्पलेक्स की चौथी मंजिल पर स्थित होटल में जा गिरे और वहां भीषण आग लग गई. बर्थडे मना रहे लोग वहां से जान बचाकर भागे. शादी की आतिशबाजी ने बर्थडे का रंग बिगाड़ा: देहरादून के थाना बंसत विहार क्षेत्र के अंर्तगत सोमवार रात को वेडिंग प्वाइंट के बाहर बरात में आतिशबाजी हो रही थी. इसी दौरान पास में ही स्थित आशीर्वाद कॉम्पलेक्स की चौथी मंजिल पर बने होटल में आतिशबाजी पहुंच गई और आग लग गई. आग लगने के बाद होटल में चल रही बर्थडे पार्टी में भड़दड़ मच गई. कुछ ही देर में कॉम्पलेक्स की अन्य मंजिलों में भी आग फैल गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. पुलिस द्वारा घटना के संबध में अग्रिम कार्रवाई जारी है. बारातियों की आतिशबाजी से होटल में लगी भीषण आग (Video- ETV Bharat)

बारातियों की आतिशबाजी से होटल में लगी आग: जानकारी के अनुसार सोमवार रात को बल्लूपुर चौक के पास चकराता रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में बारात जा रही थी. इस दौरान बाराती वेडिंग प्वाइंट के बाहर आतिशबाजी करने लगे. आतिशबाजी की चिंगारियां पास में स्थित आशीर्वाद कॉम्पलेक्स तक पहुंच गईं. इसके बाद परिसर की चौथी मंजिल पर स्थित ब्लेसिंग बेल्स होटल के हिस्से में आग लग गई. देखते ही देखते होटल के अन्य हिस्सों के साथ पूरे परिसर में आग फैल गई. बर्थडे मना रहे लोग जान बचाकर भागे: उस समय होटल में हेमंत कापड़ी अपने बच्चे का जन्मदिन बना रहे थे. आग का धुआं देखकर वह परिवार सहित मेहमानों के साथ जान बचाकर होटल से भागे. होटल में मौजूद अन्य लोग और स्टाफ भी तत्काल वहां से निकलकर सड़क पर पहुंचे. परिसर के अन्य तलों में मारुति नेक्शा का शोरूम, आईवीएफ सेंटर, पैथालॉजी लैब हैं. लेकिन घटना के समय होटल को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद थे. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. लेकिन आग ने काफी भयानक रूप ले लिया था. कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया. फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू: नगर अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया है कि- कॉम्पलेक्स में आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया. आग पर समय से काबू पाने पर आग कॉम्पलेक्स से आसपास के भवनों तक नहीं पहुंची. अन्य भवनों में आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है.

-किशोर उपाध्याय, नगर अग्निशमन अधिकारी, देहरादून-

