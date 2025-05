ETV Bharat / state

भारत-पाक तनाव, चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा आदेश, पटाखे-आतिशबाजी पर बैन - CHANDIGARH ADMINISTRATION ADVISORY

भारत-पाक तनाव ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 9, 2025 at 3:39 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 4:14 PM IST 2 Min Read

चंडीगढ़: भारत-पाक तनाव के बीच देशभर में एहतियाती कमद उठाए जा रहे हैं. चंडीगढ़ में सुरक्षा के मध्यनजर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला अधिकारी निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं. चंडीगढ़ प्रशासन से 9 मई, 2025 से 7 जुलाई, 2025 तक चंडीगढ़ में पटाखों और आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. बता दें कि चंडीगढ़ को हाई अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही दिन के समय सायरन भी बजाए गए. लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है. यूटी प्रशासन एडवाइजरी: वहीं, चंडीगढ़ डीसी निशांत यादव ने कहा कि शादियों, धार्मिक त्योहारों और अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे जलाना आम बात है, लेकिन मौजूदा संवेदनशील माहौल में समारोह के दौरान होने वाले शोर से ड्रोन या मिसाइल हमले का भ्रम पैदा करता है. आमजन में भय का माहौल बनता है. ऐसे में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. जिसके चलते यूटी ने ये फैसला लिया है. चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा आदेश (Etv Bharat)

Last Updated : May 9, 2025 at 4:14 PM IST