प्रयागराज में पटाखा कारोबारी भगोड़ा घोषित; पुलिस ने मुनादी कराकर चस्पा की नोटिस, 25 हजार का इनाम घोषित

शाहगंज थाना पुलिस ने गुरुवार को अदालत के आदेश पर धारा 82 की नोटिस चस्पा की.

पुलिस ने नोटिस चस्पा की
पुलिस ने नोटिस चस्पा की (Photo credit: ETV Bharat)
Published : October 9, 2025 at 9:27 PM IST

प्रयागराज : शाहगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक कारोबारी के घर पर गुरुवार को पुलिस टीम ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची. पुलिस ने डुगडुगी बजवाते हुए मुनादी कराई और मोहल्ले में एलान किया कि कादिर को भगोड़ा घोषित किया जा रहा है. शाहगंज थाना पुलिस ने गुरुवार को अदालत के आदेश पर कादिर के घर पर धारा 82 की नोटिस चस्पा की. पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

करोड़ों रुपये की ठगी की आरोप : शाहगंज एसएचओ कपिल कुमार ने बताया कि कादिर के खिलाफ ठगी के कई गंभीर आरोप हैं. जांच में पाया गया कि कादिर ने पटाखा कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की थी. उसके खिलाफ शाहगंज समेत प्रयागराज के कई थानों में एफआईआर दर्ज हैं. शाहगंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है.



धारा 82 की नोटिस जारी : पुलिस के मुताबिक, इस प्रकरण में अदालत ने पहले ही कादिर की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसके फरार रहने पर अब न्यायालय की अनुमति से धारा 82 की नोटिस जारी कराई गई है.

शाहगंज पुलिस ने बताया कि कादिर के साथ-साथ उसका भतीजा कासिफ और एक अन्य अभियुक्त भी इस मामले में फरार चल रहे हैं. दोनों के घरों पर भी 82 की नोटिस चस्पा की गई है और उन्हें भी भगोड़ा घोषित किया गया है. पुलिस टीम ने तीनों अभियुक्तों के घरों पर कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई है.

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी हैं. आरोपी के घर पर 82 की नोटिस चस्पा की गई है.

