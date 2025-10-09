ETV Bharat / state

प्रयागराज में पटाखा कारोबारी भगोड़ा घोषित; पुलिस ने मुनादी कराकर चस्पा की नोटिस, 25 हजार का इनाम घोषित

प्रयागराज : शाहगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक कारोबारी के घर पर गुरुवार को पुलिस टीम ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची. पुलिस ने डुगडुगी बजवाते हुए मुनादी कराई और मोहल्ले में एलान किया कि कादिर को भगोड़ा घोषित किया जा रहा है. शाहगंज थाना पुलिस ने गुरुवार को अदालत के आदेश पर कादिर के घर पर धारा 82 की नोटिस चस्पा की. पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

करोड़ों रुपये की ठगी की आरोप : शाहगंज एसएचओ कपिल कुमार ने बताया कि कादिर के खिलाफ ठगी के कई गंभीर आरोप हैं. जांच में पाया गया कि कादिर ने पटाखा कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की थी. उसके खिलाफ शाहगंज समेत प्रयागराज के कई थानों में एफआईआर दर्ज हैं. शाहगंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है.





धारा 82 की नोटिस जारी : पुलिस के मुताबिक, इस प्रकरण में अदालत ने पहले ही कादिर की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसके फरार रहने पर अब न्यायालय की अनुमति से धारा 82 की नोटिस जारी कराई गई है.



