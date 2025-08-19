ETV Bharat / state

भरी बरसात आग का तांडव, असमय काल के गाल में समाई 5 जान - FIRE KILLS 5 CATTLES IN SHAHDOL

शहडोल के उजरा बरा गांव में दिल दहला देने वाली घटना, आग के आगोश में समाए पांच मवेशी, दहल उठा इलाका.

Fire kills 5 Cattles in Shahdol
भरी बरसात आग का तांडव (Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 5:12 PM IST

शहडोल : जिले में बरसात के मौसम के बीच एक ह्रदय विदारक घटना घटी है. यहां भारी बारिश के बीच एक आगजनी की घटना ने पांच मवेशियों की जान ले ली. इस मंजर को जिसने भी देखा वो दहल उठा. ये घटना शहडोल जिले के अंतिम छोर में स्थित पपौंध थाना क्षेत्र के उजरा बरा गांव की है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उजरा बरा गांव की एक गौशाला में बारिश के बीच अचानक आग भड़क उठी. इस गौशाला में आगजनी के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई मवेशी थे. आग अचानक इस कदर भड़की कि पांच मवेशियों को बचने का मौका नहीं मिला और उसी में समा गए. मवेशियों के जिंदा जल जाने की इस घटना को जिसने भी देखा- सुना उसकी आंखें नम हो गईं.

FIRE ACCIDENT IN MONSOON
फाइल फोटो (Etv Bharat)

मवेशी जिंदा जले, नहीं मिला संभलने का मौका

वहां मौजूद गांव के लोगों ने बताया कि ये आगजनी की घटना उजरा गांव के रामकृष्ण मिश्रा के घर में बने गौशाला में हुई है. आग की ज्वाला गौशाला में अचानक ही इस कदर से उठी की, किसी को संभलने का मौक ही नहीं मिला. आग को ग्रामीणों ने बुझाने का प्रयास किया पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. गौशाला में बंधे मवेशियों को बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो भी असफल रहा.

गौशाला में कैसे लगी आग?

गौशाला में आग लगने की पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं. कुछ का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. वहीं, कोई कह रहा है कि किसी तरह की चिंगारी गौशाला की तरफ आ गई होगी. फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता अबतक नहीं चल सका है. लेकिन इस आग की वजह से पांच मवेशी असमय काल के गाल में जरूर समा गए.

वहीं, इस घटना को लेकर पपौंध थाना प्रभारी बृजेंन्द्र मिश्रा ने कहा, '' रामकृष्ण मिश्रा नाम के व्यक्ति के यहां गौशाला में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 5 मवेशियों की मौत हुई है, आग किस कारण से लगी है इसकी जांच की जा रही है.''

