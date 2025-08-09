Essay Contest 2025

दिल्ली में फिर अस्पताल हादसा: बेबी केयर सेंटर हॉस्पिटल में हुए 7 नवजात की मौत से भी नहीं लिया सबक! - KOSMOS HOSPITAL FIRE INCIDENT

दिल्ली के आनंद विहार स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में लगी आग में एक कर्मचारी की मौत.

कॉसमॉस हॉस्पिटल में लगी आग
कॉसमॉस हॉस्पिटल में लगी आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 7:13 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. ताजा मामला आनंद विहार स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां अस्पताल के एक कर्मचारी की मौत हो गई है. इस आग की घटना ने एक बार फिर एक साल पहले हुए विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल अग्निकांड की दर्दनाक यादें ताजा कर दी. उस घटना में भीषण आग के कारण सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद राजधानी के अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे.

दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए थे और दोबारा ऐसी घटना न होने के दावे किए थे, लेकिन एक साल बाद ही इतिहास खुद को दोहराता दिखा. शनिवार दोपहर करीब 12 बजे आनंद विहार के कॉसमॉस हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई. घटना के वक्त अस्पताल में आठ मरीज भर्ती थे और बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद थे. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

सभी आठ मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर पास के पुष्पांजलि अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है. आग में फंसे तीन स्टाफ को भी बाहर लाया गया, लेकिन एक कर्मचारी धुएं के कारण दम घुटने से जान गंवा बैठा. फिलहाल, पुलिस ने धारा 287/106(1) बीएनएस (285/304ए आईपीसी) के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुएं का गुबार छा गया था, जिससे सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया था. अस्पताल के एक स्टाफ ने बताया कि हालात बेहद खराब थे, आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सांस लेना मुश्किल हो गया था. बस एक ही चिंता थी कि अंदर जो भी लोग फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए. दमकल विभाग के अनुसार, आग अस्पताल के सर्वर रूम में लगी, घने धुएं ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया था.

"दिल्ली अग्निशमन सेवा के नियंत्रण कक्ष को दोपहर करीब 12.20 बजे सूचना मिली कि कॉसमॉस अस्पताल में आग लगी है. इस सूचना के बाद चार से पांच टीमें मौके पर पहुंचीं. आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर स्थित सर्वर रूम में लगी. 11 लोगों को बचा लिया गया है और एक व्यक्ति की मौत हो गई."- अशोक कुमार जायसवाल, अग्निशमन अधिकारी

अस्पताल संचालक और सिस्टम पर सवाल: कॉसमॉस हॉस्पिटल आग हादसे ने एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि आग लगने के दौरान हॉस्पिटल में मौजूद फायरफाइटिंग सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया?. इसके आलावा, बेबी केयर हॉस्पिटल अग्निकांड से भी अस्पताल संचालकों और अन्य संबंधित विभागों ने कोई ठोस सबक क्यों नहीं लिया?. राजधानी के अस्पताल अब भी सुरक्षा के बुनियादी मानकों पर पूरी तरह से खड़े नहीं उतर रहे हैं.

यह है न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल अग्निकांड मामला:

25 मई 2024 की रात करीब 11:30 बजे विवेक विहार स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में भीषण आग लगी थी. उस समय अस्पताल में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे. स्थानीय लोगों और दमकल की मदद से सात बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि छह की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. जांच में सामने आया था कि अस्पताल का लाइसेंस समाप्त हो चुका था, इमरजेंसी गेट जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी, तय सीमा से अधिक बेड लगाए गए थे और डॉक्टर की योग्यता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे.

  1. दिल्ली के आनंद विहार में हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, एक की मौत; रेस्क्यू जारी
  2. द‍िल्‍ली के सरकारी अस्पताल DFS के फायर सेफ्टी के 'ग्राउंउ र‍ियल‍िटी' चेक में हुए फेल, कई चौंकाने वाली कम‍ियां आईं सामने
  3. मंत्री सौरभ भारद्वाज के OSD ने बेबी केयर सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए दी थी खास दलील!, पढ़ें क्या-क्या लिखा
  4. 'जो भी कमियां थीं, उन पर नजर रखी जाएगी...' बेबी केयर सेंटर का डीएम ने लिया जायजा
  5. हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम हाउस तक बच्चे की एक झलक पाने को दौड़ते रहे पैरेंट्स, पढ़िए- भावुक कर देने वाली ये कहानी
  6. लापरवाही ने ली 7 नवजात की जान, मजिस्ट्रेटी जांच होगी; जानिए, बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना के बारे में सब कुछ

