Updated : May 6, 2024, 9:04 AM IST

Published : May 6, 2024, 6:52 AM IST

By ETV Bharat Delhi Team

गाजियाबाद की कूलिंग टावर फैक्ट्री में लगी आग 11 घंटे बाद बुझाई गई, टला बड़ा हादसा- केमिकल के रखे थे ड्रम - Fire Incident in Ghaziabad

कूलिंग टावर फैक्ट्री में आग (ETV BHARAT) गाजियाबाद (नई दिल्ली): कूलिंग टावर बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई थी, जिसे 11 घंटे बाद बुझा लिया गया. आग देर रात लगी थी. ऊंची ऊंची लपटे उठ रही थीं. दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने के काम पर लगाई गईं थीं. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम भी रखे हुए थे, जिनमें काफी ज्यादा आग भड़क रही थी. गनीमत रही आग बुझा ली गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. मामला गाजियाबाद के साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी. यह फैक्ट्री कूलिंग टावर बनाती है. चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल का कहना है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई. आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है. आग की लपटों की वजह से काफी ज्यादा धुआं हो गया था जिससे आसपास की फैक्ट्रियां भी खाली करने के लिए कहा गया था. आग लगने के कारणों की जांच शुरू की गई है. शुरुआती दौर में माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी. घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल के मुताबिक, रविवार रात आग लगी. दमकल गाड़िया अलग-अलग इलाकों से बुलाई गईं. सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. कूलिंग का काम करने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आग कैसे लगी. यह भी पढ़ेंः नोएडा: बीटेक की छात्रा और उसकी बहन को धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए उकसाती थी 4 लड़कियां, 6 गिरफ्तार

Last Updated : May 6, 2024, 9:04 AM IST