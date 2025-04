ETV Bharat / state

फरीदाबाद में स्क्रैप कैंटर में लगी भयंकर आग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा - CANTER FIRE IN FARIDABAD

Canter fire in Faridabad ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 18, 2025 at 11:21 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 11:29 AM IST 2 Min Read

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लोहे से भरे स्क्रैप के कैंटर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने कैंटर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया. आग सूचना दमकल विभाग और पुलिस की टीम को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया. इससे पहले ट्रक आग से जलकर राख हो चुका था. बल्लभगढ़ स्क्रैप कैंटर में आग: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देर शाम बल्लभगढ़ के पास स्क्रैप से भरे कैंटर के अगले टायर में अचानक से आग लग गई. जिसके बाद कैंटर चालक ने कैंटर को सड़क किनारे खड़ा करके अपने मजदूर के साथ कैंटर के बाहर कूद गया. इसके बाद दोनों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया. फरीदाबाद: स्क्रैप कैंटर में लगी भयंकर आग, देखें वीडियो (ETV Bharat)

दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया: इसके बाद स्थानीय लोगों ने भी कैंटर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे. इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई. बताया जा रहा है कि कैंटर आईएमटी फरीदाबाद से लोहे का स्क्रैप लेकर बल्लभगढ़ की तरफ जा रहा था. जैसे ही कैंटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बल्लभगढ़ कट से आगे बढ़ा. वैसे ही कैंटर के अगले टायर से चिंगारी निकली और कैंटर में भयानक आग लग गई. लोहे के स्क्रैप से भरा था कैंटर : वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी तुषार कांत ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में भयानक आग लग गई है. जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि कैंटर में भयानक आग लगी हुई है. हमने मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया. स्कैंटर में स्क्रैप का माल भरा हुआ था, जो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ की तरफ जा रहा था. कैंटर के अगले टायर में लगी थी आग: हालांकि हमने ड्राइवर से पूछताछ की है तो ड्राइवर ने बताया की कैंटर के अगले टायर से चिंगारी निकली और देखते-देखते आग में तब्दील हो गई इसके बाद पूरे कैंटर में आग. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. कैंटर चालक और मजदूर ने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचाई है. दोनों सुरक्षित है. ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, 2 गाड़ियां जलकर खाक - FIRE IN GURUGRAM

