अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, दमकलकर्मियों के छूटे पसीने, बोले- "आग बहुत तेज, शाम तक हो पाएगी काबू"

अंबाला में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैल रही है, काबू पाना मुश्किल हो रहा है.

अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग
अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2025 at 12:10 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 12:43 PM IST

अंबाला: अंबाला के प्रेम नगर इलाके में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल है. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे लोगों को आग लगने की जानकारी उस वक्त हुई, जब मॉल के शीशे आग की गर्मी से चटकर गिरने लगे. इस दौरान बाहर धुआं ही धुआं फैल गया. लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी. मौके पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुंची. आग कपड़ों में लगी है, तो धुआं भी बहुत ज्यादा है. जिसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.

आग पर काबू पाने की कोशिश तेज: फायर अधिकारी तरसेम ने बताया कि "कपड़ों में भीषण आग फैल गई और काबू पाने में मुश्किल आई. शीशे टूटकर गिर रहे हैं. इसलिए फायर कर्मियों और लोगों को पीछे हटने के लिए कहा गया है. जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है". इस दौरान कुछ दमकलकर्मियों का भी दम घुटने लगा, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. मौके पर 6-7 गाड़ियां बुलाई गई है. ऊपर के दोनों फ्लोर पर आग सुलग रही है. प्लास्टिक बैंग और कपड़ों में भयानक आग लगी है."

धुआं-धुआं हुई बिल्डिंग: तरसेम राणा में बताया कि, "आग पर पिछले कई घंटों से काबू पाया जा रहा है, बाहर की तरफ फैली आग को तो बुझा लिया है. लेकिन अंदर अभी भी बहुत आग है. कपड़े पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए हैं. कुछ कपड़ों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है. ग्राउंड फ्लोर पर सारा सामान सुरक्षित है. आग केवल ऊपर के दो फ्लोरों में लगी है. हालांकि ग्राउंड फ्लोर का सामान भी बाहर निकाला जा रहा है. सुरक्षा के मद्येनजर आसपास की ब्लिडिंगों को भी बंद रखा गया है".

अंबाला में भीषण आग

दमकल कर्मियों के छूटे पसीने: फायर विभाग के कर्मी ने बताया कि "करीब सुबह 9 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. पहले दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग ज्यादा होने के चलते दो और गाड़ियों को बुलाया गया. फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. लेकिन आग बुझाने के बाद अंदर जाने पर ही सही जानकारी का पता चल पाएगा. कितना नुकसान हुआ है और आग लगने की वजह क्या है. अभी धुआं बहुत ज्यादा है. धीरे-धीरे आग को कम किया जा रहा है. बिल्डिंग के दोनों तरफ आग लगी है. मौके पर 6-7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है".

मौके पर पहुंची पुलिस: पुलिस अधिकारी ने बताया कि "जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची है. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल जाएगा. बिल्डिंग के दोनों तरफ आग फैल गई है. ऊपर के दोनों फ्लोरों पर आग लगी है".

Last Updated : September 9, 2025 at 12:43 PM IST

