अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, दमकलकर्मियों के छूटे पसीने, बोले- "आग बहुत तेज, शाम तक हो पाएगी काबू"

अंबाला: अंबाला के प्रेम नगर इलाके में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल है. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे लोगों को आग लगने की जानकारी उस वक्त हुई, जब मॉल के शीशे आग की गर्मी से चटकर गिरने लगे. इस दौरान बाहर धुआं ही धुआं फैल गया. लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी. मौके पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुंची. आग कपड़ों में लगी है, तो धुआं भी बहुत ज्यादा है. जिसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.

आग पर काबू पाने की कोशिश तेज: फायर अधिकारी तरसेम ने बताया कि "कपड़ों में भीषण आग फैल गई और काबू पाने में मुश्किल आई. शीशे टूटकर गिर रहे हैं. इसलिए फायर कर्मियों और लोगों को पीछे हटने के लिए कहा गया है. जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है". इस दौरान कुछ दमकलकर्मियों का भी दम घुटने लगा, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. मौके पर 6-7 गाड़ियां बुलाई गई है. ऊपर के दोनों फ्लोर पर आग सुलग रही है. प्लास्टिक बैंग और कपड़ों में भयानक आग लगी है."

धुआं-धुआं हुई बिल्डिंग: तरसेम राणा में बताया कि, "आग पर पिछले कई घंटों से काबू पाया जा रहा है, बाहर की तरफ फैली आग को तो बुझा लिया है. लेकिन अंदर अभी भी बहुत आग है. कपड़े पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए हैं. कुछ कपड़ों को सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है. ग्राउंड फ्लोर पर सारा सामान सुरक्षित है. आग केवल ऊपर के दो फ्लोरों में लगी है. हालांकि ग्राउंड फ्लोर का सामान भी बाहर निकाला जा रहा है. सुरक्षा के मद्येनजर आसपास की ब्लिडिंगों को भी बंद रखा गया है".