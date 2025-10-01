ETV Bharat / state

करनाल के तरावड़ी में भीषण आग, प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का गोदाम जलकर राख

Published : October 1, 2025 at 2:56 PM IST

करनाल: तरावड़ी कस्बे में ज्योति एंटरप्राइजेज के प्लास्टिक पाइप गोदाम में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते लपटों ने भयानक रूप ले लिया है. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. 4 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. कई घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग हुआ काबू: फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि गोदाम का टीन शेड जलकर गिर गया और अंदर रखा सारा सामान राख हो गया. प्लास्टिक पाइप होने की वजह से आग तेजी से भड़क उठी. पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आसपास की भीड़ को मौके से हटाया गया.