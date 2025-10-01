करनाल के तरावड़ी में भीषण आग, प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का गोदाम जलकर राख
Fire in Plastic Factory in Karnal: करनाल में 24 घंटे के भीतर फैक्ट्री में आग लगने की दूसरी बड़ी घटना हुई है.
Published : October 1, 2025 at 2:56 PM IST
करनाल: तरावड़ी कस्बे में ज्योति एंटरप्राइजेज के प्लास्टिक पाइप गोदाम में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते लपटों ने भयानक रूप ले लिया है. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. 4 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.
कई घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग हुआ काबू: फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि गोदाम का टीन शेड जलकर गिर गया और अंदर रखा सारा सामान राख हो गया. प्लास्टिक पाइप होने की वजह से आग तेजी से भड़क उठी. पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आसपास की भीड़ को मौके से हटाया गया.
शॉर्ट सर्किट की आशंका: तरावड़ी थाना प्रभारी राजपाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि "इस आगजनी में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फैक्टरी का पूरा माल जलकर खाक हो गया है. कितने का नुकसान हुआ है, यह फैक्ट्री मालिक ही बता पायेंगे. फिलहाल आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है."
इलाके में दहशत, फैक्ट्री के लगी रही भारी भीड़: आग की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. पुलिस लगातार लोगों को हटाने की कोशिश करती रही ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. 4 घंटे की मशक्कत के बावजूद आग पर काबू पाया जा सका. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है. दूसरी ओर आसपास के लोग गोदाम जलने से हुए नुकसान की चर्चा कर रहे हैं.