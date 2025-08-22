ETV Bharat / state

हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी भयावह आग, टायर फटने से हुआ हादसा, घंटों यातायात प्रभावित - OIL TANKER FIRE IN JIND

जींद में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तेल से भरा टैंकर का टायर फटने से भयावह आग लग गई.

Oil tanker Fire in Jind
तेल से भरे टैंकर में लगी भयावह आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read

जींद: हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर दनौदा और जाजनवाला गांव के बीच गुरुवार देर शाम पेट्रोल से भरे टैंकर में भयानक आग लग गई. हादसा उस समय हुआ, जब पेट्रोल से भरा एक बड़ा टैंकर बरवाला से नरवाना की ओर जा रहा था. इस दौरान अचानक जाजनवाला और दनौदा के बीच टैंकर का टायर फटा. टायर फटने से तेल से भरा टैंकर हाईवे पर पलटा और उसमें आग लग गई. टैंकर में 10 हजार लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरा हुआ था.

चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान: तेल से भरे टैंकर में आग लगने से टैंकर धू-धू कर जलने लगा और आग की लपटें आसमान को छूने लगी. टैंकर में आग लगने से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. गनीमत रही कि टैंकर का चालक समय रहते टैंकर से कूद गया और उसकी जान बच गई.

फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू: इधर, आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई. सूचना मिलने पर नरवाना और उकलाना से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और टैंकर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया. फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में लगी भयावह आग (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी पूर्ण दास और दनौदा चौंकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने यातायात को दूसरी ओर से डायवर्ट करवाया. आग लगने की खबर मिलते ही आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई.

नेशनल हाईवे पर आवाजाही चालू :इस बारे में सदर थाना प्रभारी पूर्ण दास ने बताया कि यह टैंकर पेट्रोल लेकर बरवाला से अंबाला के बलदेव नगर जा रहा था. इस बीच जाजनवाला और दनौदा के बीच अचानक टैंकर का टायर फटने से टैंकर पलटा और उसमें आग लग गई. इस हादसे में जान माल को कोई हानि नहीं हुई है. आग बुझने के बाद नेशनल हाईवे पर आवाजाही चालू करवा दिया गया.

JIND OIL TANKER FIRE

