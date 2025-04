ETV Bharat / state

जींद में कई खेतों में लगी भीषण आग, 50 एकड़ गेहूं फसल जलकर हुआ खाक, ट्रैक्टर और रीपर भी जला - FIRE IN MANY FIELDS IN JIND

Published : April 20, 2025

जींद: जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक खेतों में आग लग गई. आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इन किसानों के इस आग के साथ अरमान भी धू-धू कर जल गए, जिसमें लगभग 50 एकड़ खड़ी गेहूं फसल, तूड़ी बना रहा ट्रैक्टर, रीपर और 20 एकड़ गेहूं के फाने जल कर खाक हो गए. सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया. 50 एकड़ गेंहूं जलकर खाक: बात अगर जींद जिले के गांव ईंटलखुर्द की करें, तो यहां खेतों में अचानक आग लग गई. हवा की गति तेज होने के चलते आग तेजी से फैलने लगी. आग ने पड़ोसी गांव राजपुरा और मिर्चपुर के खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया. खेतों में आग देख ग्रामीण अपने-अपने खेतों में पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे. इस बीच सूचना मिलने पर दो फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक दर्जनों भर किसानों की लगभग 50 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जल कर राख हो चूकी थी.