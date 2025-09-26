ETV Bharat / state

कवर्धा के सबसे भव्य दुर्गा पंडाल में लगी आग, मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित

नई प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी: बताया जा रहा है कि, आग पंडाल के पिछले हिस्से में लगी और कुछ ही मिनटों में अंदर तक फैल गई. देखते ही देखते मां दुर्गा की प्रतिमा आग की लपटों से खंडित हो गई, हालांकि पंडाल का सामने का हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित बचा है. समिति के लोग मां दुर्गा की खंडित मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं साथ ही नई मूर्ति स्थापित करने की तैयारी भी कर रहें हैं.

कवर्धा के सबसे भव्य दुर्गा पंडाल में लगी आग, मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा: जिले के सबसे भव्य दुर्गा पंडाल में आग लग गई. ये हादसा भारत माता चौक में शुक्रवार सुबह 5 बजे हुआ. यहां लगे पंडाल में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी. आग से मां दुर्गा की प्रतिमा भी खंडित हुई है. घटना के समय अंदर कुछ लोग भी थे जो किसी तरह बाहर जान बचाकर बाहर आ गए.

मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों ने बचाई जान: पंडाल में रात में कुछ लोगों को रुकना होता है. ऐसे में सुबह 5 बजे के आस पास जब आग लगी तब भी पंडाल में 4 श्रद्धालु मौजूद थे. आग लगते ही उन्होंने शोर मचाया और समय रहते खुद ही किसी तरह बाहर निकले और अपनी जान बचाई. अचानक लगी आग से आसपास अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

कई लोग आकर्षक पंडाल देखने पहुंच रहे थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई लोग आकर्षक पंडाल देखने पहुंच रहे थे: बताया जा रहा है कि, भारत माता चौक पर इस बार पहली बार आकर्षक और भव्य दुर्गा पंडाल तैयार किया गया था. पंडाल की भव्यता और सजावट को देखने प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे. देर रात हुए इस हादसे ने श्रद्धालुओं को दहशत में डाल दिया. पंडाल की सजावट और प्रतिमा को नुकसान पहुंचने से भक्तों में गहरा दुख है, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बिजली कनेक्शन सहित अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. प्रशासन ने पंडाल समिति को सुरक्षा इंतजाम और विद्युत उपकरणों की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं. इस घटना के बाद शहर के अन्य पंडालों में भी सुरक्षा और विद्युत व्यवस्थाओं को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है.