करनाल के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां पहुंची मौके पर, लाखों का नुकसान

करनाल के जीटी रोड स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया.

करनाल केमिकल फैक्ट्री में आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
करनाल: करनाल के जीटी रोड स्थित सुपरमैक्स इंडस्ट्रीज नामक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया. इधर, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने तुरंत मालिक, पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

केमिकल फैक्ट्री में आग (ETV Bharat)

आग बुझाने का प्रयास जारी: आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची. फिलहाल टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है. वहीं, आग की लपटें और धुआं दूर से ही देखने को मिल रही है. इस बारे में फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि, "आग पर अब धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है, लेकिन अभी भी धधक हो रही है. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वैक्स पिघलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तेल से आग लगी होगी."

करनाल के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

नहीं हुई कोई जनहानी: इस बारे में जांच अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि, " घटना की जानकारी मिलते ही सेक्टर पुलिस मौके पर पहुंची. करीब 10:45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है."

आग बुझा रहे फायर ब्रिगेड की टीम (ETV Bharat)

फैक्ट्री मालिक बोले- "नया माल था, सब जलकर राख": इस पूरे मामले में फैक्ट्री के मालिक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि, "यह नई केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें काम अभी प्रारंभिक अवस्था में ही था. तीन दिन पहले ही नया माल आया था, जो पूरी तरह से जल चुका है. जब आग लगी उस समय फैक्ट्री में 8 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन सभी सुरक्षित बाहर निकल आए. मशीनों और माल के जलने से भारी नुकसान हुआ है."

दूर-दूर तक फैला धुआं (ETV Bharat)

आग बुझाने का प्रयास जारी: फिलहाल आग पर नियंत्रण का प्रयास जारी है. वहीं, पुलिस टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

