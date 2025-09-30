ETV Bharat / state

करनाल के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां पहुंची मौके पर, लाखों का नुकसान

September 30, 2025

करनाल: करनाल के जीटी रोड स्थित सुपरमैक्स इंडस्ट्रीज नामक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया. इधर, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने तुरंत मालिक, पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. केमिकल फैक्ट्री में आग (ETV Bharat) आग बुझाने का प्रयास जारी: आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची. फिलहाल टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है. वहीं, आग की लपटें और धुआं दूर से ही देखने को मिल रही है. इस बारे में फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि, "आग पर अब धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है, लेकिन अभी भी धधक हो रही है. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वैक्स पिघलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तेल से आग लगी होगी."