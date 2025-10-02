ETV Bharat / state

गुरुग्राम में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक, मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां

गुरुग्राम में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई. मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौजूद हैं.

गुरुग्राम में भीषण आग
गुरुग्राम में भीषण आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 1:53 PM IST

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम के बिनौला इलाके में कपड़ों के एक बड़े वेयरहाउस में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसपास के इलाकों से भी धुआं दिखाई देने लगा. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. आग गुरुवार सुबह करीब 9 बजे लगी और आग ने पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया.

दमकल विभाग की मशक्कत जारी: फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि "करीब 9 बजे आग लगने की कॉल फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी. कुछ ही देर में मानेसर से फायर की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन भीषण आग के चलते गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी समेत आसपास के फायर स्टेशनों से भी गाड़ियां मंगवाई गई."

गुरुग्राम में भीषण आग (Etv Bharat)

भीषण आग बेकाबू: उन्होंने कहा कि "काफी समय से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग बुझाने में और समय लग सकता है. वेयरहाउस में हजारों मीट्रिक टन कपड़े स्टोर थे, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई. अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है".

मामले की जांच जारी: आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो होगी. पुलिस और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और आसपास के इलाके को भी आग से बचाने का प्रयास किया जा रहा है.

