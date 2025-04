ETV Bharat / state

जोधपुर में आग का तांडव : चूड़ी कारखाना और केमिकल फैक्ट्री धधकी, फायरमैन झुलसा - FIRE IN JODHPUR

जोधपुर में आग बुझाते हुए ( ETV Bharat Jodhpur )

Published : April 11, 2025 at 8:04 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 9:06 AM IST

जोधपुर: शहर में गुरुवार देर रात दो जगह आग लग गई. आखलिया-सूरसागर रोड पर कबीर नगर स्थित चूड़ी फैक्ट्री और माता का थान स्थित गैस गोदाम के पास केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग बुझाने के लिए उत्तर-दक्षिण क्षेत्रों के फायरमैन लगाए गए. इस दौरान एक फायरमैन आग में झुलस गया, जिसे एमजीएच में भर्ती कराया गया. चूड़ी फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए देर रात तक निगम उत्तर और दक्षिण की 14 दमकलों के साथ स्काई लिफ्ट भी पहुंची. आग इतनी विकराल थी कि नजदीक की दो और फैक्ट्रियों को चपेट में ले लिया. आधी रात बाद निगम और सेना और एयरफोर्स के दमकल कर्मियों तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका. चीफ फायर ऑफिसर जलज घसिया ने बताया कि रात 9:25 बजे आग की सूचना मिलते ही शास्त्रीनगर से तीन, चौहाबो, बासनी और बोरानाड़ा से एक-एक दमकल ने 20 से ज्यादा फेरे लगए. मौके पर आग पहली मंजिल पर ही फैली थी और इतनी ऊंचाई पर पानी की सीधी बौछार पहुंचाने के लिए नगर निगम दक्षिण की स्काई लिफ्ट भी बुलाई गई, लेकिन वहां आसपास दमकल रिफिल करने के लिए पानी नहीं होने से दमकलों को वापस फायर स्टेशन जाना पड़ा.फैक्ट्री की पहली मंजिल पर तैयार माल होने से आग ज्यादा फैली. जोधपुर में आग (ETV Bharat Jodhpur) पढ़ें: राजसमंद में पांच घंटे तक आग का तांडव, तीन मकान आए चपेट में, लाखों का नुकसान - चूड़ी फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान ही रात को सूचना मिली कि माता का थान इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई. चीफ फायर ऑफिसर (उत्तर) जयसिंह राठौड़ ने बताया कि सूरसागर में आग बुझा रही दमकलों को रात करीब 10.45 बजे सूचना मिली कि माता का थान स्थित गैस गोदाम के पास केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंची. नजदीक गैस गौदाम होने से एयरफोर्स और मिलिट्री की दमकलों को भी मदद के लिए बुलाया गया.

Last Updated : April 11, 2025 at 9:06 AM IST