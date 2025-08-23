ETV Bharat / state

झज्जर में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग, धुंआ-धुंआ हुआ पूरा क्षेत्र, आस-पास के वर्कशॉप में आग फैलने का खतरा

झज्जर में अवैध पीवीसी गोदाम में आग लग गई है. फिलहाल फायर ब्रिगेड टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है.

झज्जर में अवैध पीवीसी गोदाम में आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 23, 2025 at 11:41 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 12:02 PM IST

झज्जर: जिले के बहादुरगढ़ में आज सुबह अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह लगी है कि कुछ ही देर में पूरा क्षेत्र धुंआ-धुंआ हो गया. इस आग में लाखों के प्लास्टिक का कबाड़ जल कर खाक हो गया. वहीं, गोदाम के साथ लगे वर्कशॉप में भी आग फैलने का खतरा बना हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

झज्जर में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

आग बुझाने के प्रयास में जुटी फायर ब्रिगेड टीम: इधर, आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई. हालांकि आग प्लास्टिक और रबड़ के कबाड़ में लगने के कारण फायर ब्रिगेड टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है.

अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

आस-पास के वर्कशॉप में आग फैलने का खतरा : जिस अवैध पीवीसी गोदाम में आग लगी है, उसी से सटा एसएलडी ऑटोमोबाइल कार सेल एंड परचेज सेंटर और श्री श्याम मोटर्स वर्कशॉप है, जहां आग फैलने का खतरा बना हुआ है. वहीं, इस पूरे मामले में फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने बताया कि आग भीषण लगी है. जिला उपायुक्त ने बहादुरगढ़ में चल रहे सभी अवैध पीवीसी गोदामों को हटाने के लिए आदेश जारी किया था. इसके बावजूद शहर में कई जगह इस तरह के कबाड़ के गोदाम सरेआम चल रहे हैं, जिनके खिलाफ करवाई की जाएगी. बता दें कि खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया है.

