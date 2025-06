ETV Bharat / state

अंबाला में सरकडों व फॉम में लगी आग, दूर-दूर तक फैले धुएं से लोगों में हड़कंप, दमकल विभाग ने पाया काबू - FIRE IN AMBALA

fire in Ambala ( Etv Bharat )

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में पंजोखरा साहिब मधु महल के नजदीक जंगल में सरकंडों में भयंकर आग लग गई. सूचना पाते ही दमकल विभाग की दो से तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग में गद्दों की बची हुई फॉम भी आग की चपेट में आ गई. आग लगते ही आसमान में दूर-दूर तक धुआं फैल गया. जिसे देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. दमकल विभाग ने बुझाई आग: आसपास के कई लोगों घटनास्थल पर पहुंच गए. वहीं, सूचना पाते ही दमकल विभाग की दो से तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. मौके पर खड़े कुछ लोगों ने बताया कि सरकंडों में भयंकर आग लग गई. जिसके चलते यहां पड़ी वेस्ट फॉम में भी आग लग गई. जिससे आग ज्यादा भड़क गई. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. अंबाला में सरकडों व फॉम में लगी आग (Etv Bharat) दूर-दूर तक फैला धुआं: भीषण आग लगने से दूर-दूर तक धुआं फैल गया. जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया. लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी और दमकल की दो से तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. घटना रविवार शाम सा़ढ़े 6 बजे की बताई जा रही है.

