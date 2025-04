ETV Bharat / state

अंबाला और फरीदाबाद में आग का तांडव, तैयार गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों को भारी नुकसान - FIRE IN AMBALA CROP FIELD

अंबाला में आग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 12, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 11:03 AM IST 3 Min Read

अंबाला/फरीदाबाद : इन दिनों भीषण गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है. किसानों की पक्की हुई साल भर की फसल आगजनी से बर्बाद हो रही है. आगजनी का ताजा मामला अंबाला और फरीदाबाद से सामने आया है. अंबाला के नग्गल इलाके में देर रात फसल से भरे खेत में भीषण आग लग गई. जिसके चलते किसान की फसल जलकर राख हो गई. दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू: किसानों का सोना इन दिनों खेतों में लहरा रहा है. गर्मी बढ़ने लग गई है. इस बीच फसल में आग लगने के मामले भी बढ़ जाते हैं. नग्गल इलाके में खेत में लगी आग का अभी तक कारण पता नहीं चल पाया है. मौके पर पहुंची दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है. तेज हवा चलने से भी आग ज्यादा भड़की है. किसानों की साल भर की मेहनत और फसल दोनों ही जलकर राख हो गई. अंबाला में आग का तांडव (Etv Bharat) लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाएं: तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण उनकी कोशिशें नाकाम रहीं. आगजनी का वीडियो भी सामने आया है. भीषण गर्मी के चलते अलग-अलग क्षेत्रों से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है. फरीदाबाद फसल खेत में लगी आग: वहीं, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी शुक्रवार शाम अचानक फसल में आग लग गई. फतेहपुर बिल्लोच, लड़ौली और शाहपुरा कला गांवों में खेतों में आग लग गई. यह आग बिजली के खंभों और तारों से निकली चिंगारी की वजह से लगी. जब आंधी के चलते तेज हवा चल रही थी, उसी दौरान बिजली की तारें आपस में टकरा गई. घटना शुक्रवार शाम करीब साढ़े 7 बजे की बताई जा रही है. फरीदाबाद में गेहूं जलकर राख (Etv Bharat) 40-50 खेतों में जली गेहूं की फसल: स्थानीय लोगों ने बताया कि आग सबसे पहले एक खेत में लगी थी. लेकिन कुछ समय में ही 40-50 खेत आग की चपेट में आ गए. इन खेतों में गेहूं की खड़ी फसल और कुछ जगहों पर कटी हुई फसल रखी थी. जो पूरी तरह जलकर राख हो गई. आग इतनी तेजी से फैली की किसानों को कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला. घटना की सूचना मिलते ही सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस और दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फिलहाल प्रशासन भी आग के कारणों की जांच में जुटा है. ये भी पढ़ें: जींद: चलती ईको गाड़ी में लगी भीषण आग, खेतों तक पहुंची लपटें, चालक ने सूझबूझ से बचाई जान ये भी पढ़ें: रोहतक में फायर विभाग की हालत खस्ता, कर्मचारियों और गाड़ियों का है टोटा

Last Updated : April 12, 2025 at 11:03 AM IST