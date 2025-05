ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर में फिर आग से बचने की ट्रेनिंग, 10 महीने में दूसरी बार देनी पड़ रही ट्रेनिंग - FIRE FIGHTING TRAINING MAHAKAL

Published : May 13, 2025

उज्जैन : बाबा महाकाल मंदिर प्रांगण में पिछले दिनों फिर आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हं. 10 महीने के अंदर दूसरी बार मंदिर की सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों को आग से निपटने का प्रशिक्ष दिया जा रहा है. श्री महाकालेश्वर मंदिर में 13 मई से 16 मई तक अलग-अलग शिफ्ट में फायर फाइटिंग ट्रेनिंग चलेगी. सुरक्षा एजेंसियों को दी गई ट्रेनिंग (Etv Bharat) गौरतलब है कि मंदिर मे कार्यरत निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों को अग्नि कांड के साथ कई तरह की आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आगजनी व आपात स्थिति के लिए ट्रेनिंग

